Sonja Nagel ist eine von sieben Laiendarstellern, die im Dorfgemeinschaftshaus für das Lustspiel „En Sechser für en Seitesprung“ probt, das der Theaterhaufe diesen Herbst vier Mal präsentieren wird. Was motiviert sie? „Es macht einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu sehen, das sich freut und lacht, am Ende applaudiert und dann noch zu einem kommt, um zu sagen: Das habt ihr toll gemacht.“ Laiendarsteller zu sein, das sei etwas ganz anderes als andere Hobbys, findet die 35-Jährige, die dem Theaterhaufe seit 14 Jahren angehört.

Sonja Nagel, 35, Owingen: „Vor jedem ersten Betreten der Bühne hat man ein bisschen Lampenfieber, bis man die ersten fünf Minuten draußen ist und man weiß, man hat noch eine Dame da sitzen, die einem im Notfall hilft. Ich finde aber, es gehört einfach dazu, wenn man mal etwas vergisst und nicht mehr weiterweiß. Ich glaube, das will unser Publikum auch so haben und freut sich, wenn einer hängt.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Premiere ist am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Dafür wurde kräftig geprobt. Und wenn doch einmal etwas vergessen wird, verfügt man mit Gründungsmitglied Uschi Mahl über eine erfahrene Souffleuse, die die Stücke aussucht und auf Nußdorfer Verhältnisse umschreibt. „Aber die man im Notfall nicht hört“, wirft Gründungsmitglied Karin Bollenbacher lachend ein, „und das Publikum freut sich dann“. Dass dies auch passieren müsse, sagt Sonja Nagel: „Ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man mal was vergisst. Das wollen die Leute auch so ein bisschen haben und freuen sich, wenn einer hängt.“

Karin Bollenbacher, 69, Nußdorf: „Ich bin von Anfang an dabei und spiele aus Leidenschaft, weil ich das wahnsinnig gerne mache. Und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann und dass mich meine Mitspieler noch ertragen. Diesmal waren die Vorbereitungen etwas arg kurz, wir haben erst Anfang September angefangen zu proben. Sechs Wochen sind üblich, zweimal die Woche.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Ob das so sein wird, wird sich bei der Premiere erweisen. Das Lustspiel in drei Akten von Inge Borg ist das 46. Theaterstück, das der Verein seit seiner Gründung 1986 auf die Bühne bringt. Über zwei Stunden wollen die Akteure das Publikum in lustige, turbulente Verwirrungen und Verwicklungen entführen, so, wie ihnen das in den zurückliegenden Jahren immer wieder gelungen ist. Im Vorjahr hieß es beispielsweise „Starker Tobak“.

Roland Widenhorn, 58, Nußdorf: „Es macht Spaß, immer noch dabei zu sein. Damals Ende der Achtzigerjahre waren wir noch jung und knackig, dementsprechend fällt es etwas schwerer mit der Textlernerei, auch weil man mehr geschäftlich und familiär eingebunden ist. Aber es macht immer noch Spaß, wenn die Leute nachher applaudieren. Das ist ein Gefühl, das süchtig macht.“ | Bild: Kleinstück, Holger

In der diesjährigen Komödie geht es laut der Ankündigung des Vereins um den Bauern Heini Heuberger, der extrem geizig und nachtragend ist, worunter seine Familie sehr zu leiden hat. Er selbst gönnt sich allerdings in der Stadt einige Abwechslung. So hat er sich in die Serviererin des Bahnhofrestaurants verguckt, ohne zu wissen, dass diese seine Schwägerin ist. Dass dies ein schwerer Fehler war, merkt er, als sie plötzlich bei ihm daheim auftaucht. Die Frauen machen ihm das Leben schwer, sodass er gezwungen ist, Peter, den Sohn des verhassten Nachbarn und heimlichen Freund seiner Tochter, um Hilfe zu bitten. Zu allem Überfluss macht seine Frau noch einen Lottosechser und ist somit finanziell unabhängig.

Günter Meyer, 60, Nußdorf: „Dass man mal was vergisst, ist doch klar, wir sind ja keine Profis. Das Premierenpublikum am Freitag ist richtig süchtig danach, wenn einer hängt. Ja, da macht ihr am meisten Fehler: Diese Aussage kriege ich immer wieder zu hören. Und das nervös werden vor dem ersten Satz und das noch schnell auf die Toilette gehen gehört einfach zum Ritual.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Die Aufführungen finden am 4., 5., 11. und 12. Oktober jeweils um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf statt. Die Bewirtung übernimmt der Förderverein des FC 09 Überlingen ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Kartenreservierungen sind unter Telefon 0 75 51/76 25 oder unter www.theaterhaufe-nussdorf.de möglich. Die Abholung der Karten erfolgt an der Abendkasse.

