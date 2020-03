„Wir haben für unsere Kunden über den Winter umgebaut“, sagt Massali, Inhaber der Teppichgalerie am Bodensee, Jakob-Kessenring-Straße¦9. Das Unternehmen bietet die Wäsche und Reparatur von Teppichen an. Der Ankauf und Verkauf runden das Angebot ab. Die professionelle Beratung der Kunden ist das Kernstück des Familienunternehmens, das auf eine jahrzehntelange Expertise im Teppichhandel verweisen kann. In 35¦Jahren hat die Teppichgalerie mehr als 1000¦Kunden dabei geholfen, ihr Zuhause einzurichten.

„Eigentlich sollte man seine Teppiche nicht chemisch reinigen, denn Teppichreparatur und -wäsche sind eine Wissenschaft für sich“, sagt Massali, Inhaber in dritter Generation. „Bei uns werden die Teppiche garantiert auf altpersische Art ohne Chemie bearbeitet und von Hand gewaschen“, sagt er. Erfolge keine Wäsche, werde ein Teppich letztlich beschädigt, weil keine Rückverfettung mehr erfolge und daher die Elastizität abnehme. Auch Staub, Schmutz, Motten, Milben, Pilze und mikrobiologische Belastungen setzten einem Teppich zu. Die Reparatur erfolgt mit original persischer Wolle. Fransen und Kanten werden erneuert, auf Wunsch oder nach Bedarf werden die Teppiche verkürzt, verschmälert oder rückverfettet. Beseitigt werden auch Löcher. Alte Teppiche werden gern in Zahlung genommen, wenn ein neuer gekauft wird. Das Haus bietet auch einen kostenlosen Abhol- und Bringservice im Umkreis von 80¦Kilometern und eine kostenlose Beratung vor Ort. Massali: „Tatkräftig helfen wir bei der Auswahl der richtigen Farbe, Größe und Qualität.“ Auf Wunsch kommt das Unternehmen zum Kunden nach Hause.