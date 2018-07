„Wir sind eine Sportstadt“ – dieser Satz von Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Pressekonferenz macht klar, welchen Stellenwert er dem Weltranglisten-Tennisturnier Überlingen Open einräumt. „Die Stadt hat großes Interesse, mit allen Beteiligten das Turnier weiterzuentwickeln. Wir wollen uns da mit einbringen.“ Das Stadtoberhaupt betont, dass Tennis sehr gut zu Überlingen passe und das Turnier ein dauerhafter Höhepunkt bleiben und fester Bestandteil des Turnierkalenders des Verbands werden solle.

Ein voll besetzter Center Court bei den Überlingen Open bietet ein eindrucksvolles Bild. Vor so vielen Zuschauern spielen ITF-Future-Spieler nur ganz selten. | Bild: Jäckle, Reiner

Turnierdirektor Markus Dufner von MCD Sportmarketing sitzt bei der Pressekonferenz neben dem Oberbürgermeister und nickt zustimmend. „In den vergangenen Jahren ist es enorm gewachsen und wird in der Region sehr gut unterstützt“, sagt er und spielt auf die hervorragende und jahrelange Kooperation mit dem TC Überlingen und dem TC Altbirnau an.

Zusammenarbeit mit Tennisclubs

Außerdem seien zwischenzeitlich auch der TC Uhldingen, der TC Owingen und der TC Pfullendorf mit im Boot, die Balljungen und Linienrichter stellen. „Ohne diese Unterstützung und vor allem den unglaublichen Einsatz der beiden Überlinger Tennisvereine wäre so ein Turnier nicht zu stemmen.“ Zudem seien die Überlingen Open ein tolles Marketing für die Stadt.

Weltranglistenspieler spielen am Bodensee um wichtige Punkte

Dies zeige sich daran, dass bereits jetzt Finaltickets von Fans aus der weiteren Umgebung reserviert werden würden. Es gäbe sogar vereinzelt Familien, die ihren Jahresurlaub am Bodensee nach den Überlingen Open ausrichten, um mit dabei zu sein, wenn Weltranglistenspieler aus der ganzen Welt direkt am Bodenseeufer um wichtige ATP-Punkte spielen.

Peter Torebko hat seine Teilnahme bereits zugesagt. | Bild: Jäckle, Reiner

Los geht es am 19. August. Vom Ablauf her wird sich nicht viel ändern. In den ersten zwei Tagen wird die Qualifikation ausgetragen. Ab Dienstag, 21. August, greift dann das Hauptfeld ins Geschehen ein. „Es ist ein Turnier der Stars von morgen“, erklärt Markus Dufner. Nahezu alle deutschen Hoffnungsträger wie Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben bereits am Bodensee aufgeschlagen.

Peter Torebko ist wieder mit dabei

Und einer gehört schon fast zum Inventar: Peter Torebko. „Ich habe erst neulich mit ihm telefoniert und er sagte, dass er mindestens so lange kommen wolle, bis er das Turnier einmal gewinnt“, berichtet der Turnierdirektor mit einem Grinsen. Neben den 80 Weltranglistenpunkten geht es auch um 15 000 US-Dollar Preisgeld. Erwartet werden auch dieses Jahr wieder bis zu 4000 Zuschauer.

Michael Stehle: "Das Event des Jahres"

„Für uns ist es das Event des Jahres“, betont Michael Stehle, Vorsitzender des TC Überlingen. „Wir sind bereits seit Januar dabei, unser Organisationsteam zusammenzustellen.“ Sein Verein ist mit dem TC Altbirnau maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. „Erst vor wenigen Tagen sagte mir ein Mitglied, er werde auch dieses Jahr wieder eine Woche Urlaub nehmen, um uns tatkräftig helfen zu können“, sagt Wolfgang Birkhofer, Vorsitzender des TC Altbirnau. „Es ist jedes Jahr toll, wenn man so einen direkten Kontakt mit Weltklasse-Spielern haben kann und viele Tennisfreunde auf der Anlage trifft.“

Überlingen Open profitieren von Lage direkt am Bodenseeufer

Die Überlingen Open profitieren natürlich von der Lage direkt am Bodenseeufer. „So etwas ist einmalig“, sagt Markus Dufner. „Außerdem gibt es nur zwei Sandplatz-Turniere mit diesem Stellenwert in Baden.“ Hinzu komme, dass es neben Überlingen kein weiteres sogenanntes Future-Turnier in Deutschland gäbe in jener Woche. Wer allerdings dann tatsächlich an den Start gehen wird, kann man erst zwei Wochen vorher sagen, weil erst dann die offizielle Liste des Weltverbands geschlossen wird. Eines steht aber jetzt schon fest: Der topgesetzte Spieler wird in der Weltrangliste wohl irgendwo zwischen Platz 300 und 400 stehen.

