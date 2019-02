Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen – Seit wenigen Tagen darf sie sich Vize-Weltmeisterin nennen: Zum Auftakt der Junioren-Weltmeisterschaften der Telemarker im slowenischen Krvavec hat Anne Katharina Keßler aus Uhldingen-Mühlhofen am Donnerstag die Silbermedaille in der Disziplin Classic gewonnen. "Die Medaille kam für mich völlig überraschend, weil ich nicht dachte, dass ich ganz vorn mitfahren kann. Es war ein perfekter Auftakt", sagte die 17-Jährige. Und erfolgreich ging es für sie auch in den weiteren Disziplinen weiter, die das Telemarken bietet: Silber im Einzel-Parallel-Slalom, Bronze im Parallel-Slalom und Fünfte im gestrigen Sprintrennen, wobei ihr nur 44 Hundertstelsekunden auf eine erneute Silbermedaille fehlten. Insgesamt war Anne Katharina Keßler bei diesen Wettkämpfen die erfolgreichste Juniorin der Welt.

Anne Katharina Keßler vom Deutschen Alpenverein ist Vizeweltmeisterin und deutsche Jugendmeisterin im Telemarken. Sie ist Mitglied der Nationalmannschaft. | Bild: privat

"Ästhetische und dynamische Form des Skifahrens"

Doch was ist überhaupt Telemarken? „Es ist eine der ursprünglichen Arten, sich auf Skiern fortzubewegen. Früher durch das alpine Skifahren verdrängt, erfreut sich heute eine immer weiterwachsende Gruppe von Wintersportlern an dieser ästhetischen und dynamischen Form des Skifahrens“, erläutert die 17-Jährige die ursprünglich aus Norwegen stammende Abfahrtsskitechnik. Hier sind lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert.

Wettkämpfe mit verschiedenen Disziplinen

Auch als Wettkampfsport werde das Telemarken immer attraktiver für Zuschauer. Der Wettkampf bestehe aus einem Riesenslalom-Kurs, der in korrekter Technik befahren werden müsse, da es sonst zu Zeitstrafen komme. Außerdem müsse jeder Athlet einen in den Kurs integrierten Sprung bewältigen, bei dem eine bestimmte Sprungweite sowie eine korrekte Landung erforderlich sind. Anschließend müsse eine 360-Grad-Steilwandkurve durchfahren werden, auf die eine Skating-Strecke folgt. Anne Katharina Keßler erklärt: „Ein Telemark-Wettkampf kombiniert nordische und alpine Skidisziplinen und fordert von den Athleten neben Schnellkraft und Ausdauer vor allem Vielseitigkeit.“

Eltern fahren seit jeher Telemark

Schon von kleinauf ist die Wintersportlerin Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) Überlingen. Mit zweieinhalb Jahren stand sie das erste Mal auf Skiern, seit 2011 telemarkt sie. „Aber damals waren es immer nur wenige Tage im Jahr, meist als Training im Frühjahr“, erinnert Anne Katharina Keßler sich. Warum sie sich ausgerechnet fürs Telemarken entschieden hat? „Seit ich denken kann, fahren meine Eltern Telemark. So hatte ich die Möglichkeit, es einfach auszuprobieren.“

Bundestrainer sprach sie an

Nachdem sie Ende der Saison 2016/2017 vom Telemark-Bundestrainer Fritz Trojer angesprochen worden war, ob sie mit ihm trainieren will, war der Wechsel für die 17-Jährige klar. Die Bewegung und die Nähe zum Schnee hätten sie schon bald fasziniert. „Heute schätze ich die Begegnung mit anderen Telemarkern.“

Mitglied der Nationalmannschaft

Aktiv telemarkt sie seit der Saison 2016/17, seit der vorigen Saison ist die Oberstufenschülerin Teil der Deutschen Telemark-Nationalmannschaft und hat erste Erfahrungen und Platzierungen sammeln können. 2017 wurde sie Deutsche Jugendmeisterin bei den deutschen Telemark-Meisterschaften. „Ich konnte mich stets weiter entwickeln und darf heute für den DAV im Telemark-Weltcup starten“, freut sich die Abiturientin. Ihr Weltcup-Debüt in der vorigen Saison schloss sie mit dem 14. Rang der Damen ab. Vor kurzem nahm sie am Telemark-Weltcup des Internationalen Skiverbandes am Oberjoch teil, wo sie einen 8. Platz belegte. Teilnehmen will sie dieses Jahr noch an den Weltmeisterschaften im norwegischen Rjukan (20. bis 22. März) sowie an nationalen Wettkämpfe und anderen Veranstaltungen.

Begeistert vom olympischen Jugendlager in Südkorea

Im Vorjahr bewarb sich die junge Athletin erfolgreich für das Deutsche Olympische Jugendlager in Pyeongchang in Südkorea: Sie durfte als Mitglied der deutschen Mannschaft bei den Winterspielen dabei sein. Auswahlkriterien waren nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch soziales Engagement und schulische Leistungen. „Dieses außergewöhnliche Erlebnis hat tiefen Eindruck bei mir hinterlassen“, sagt sie. Außerdem hat die junge Telemarkerin im vorigen Jahr mit einer Ausbildung zur Skilehrerin im Deutschen Skiverband begonnen. Schon jetzt freut sie sich, in den kommenden Jahren dem DAV Überlingen als ehrenamtliche Skilehrerin zur Verfügung zu stehen.

Die Medien sind längst auf sie aufmerksam geworden. Im aktuellen Jahrbuch des Bodenseekreises, „Leben am See“, ist ein mehrseitiger Bericht über Anne Katharina Keßler und ihre Leidenschaft zum Telemarksport enthalten: „Für mich verkörpert Telemarken die ideale Art, Ski zu fahren, weil ich ganz nah am Schnee bin. Das Gefühl der Freiheit ist unbeschreiblich.“

Ziel: Telemark als olympische Disziplin

Und ihr Ziel? Als Telemarkerin bei den Olympischen Spielen starten zu können. Die Sportart ist zwar noch nicht olympisch, doch die 17-Jährige ist optimistisch, dass der Parallelsprint und der Team-Parallelsprint bald in das olympische Programm aufgenommen werden könnten. „An den Olympischen Spielen als Aktiver teilzunehmen, ist der Traum eines jeden Athleten.“