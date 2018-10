Überlingen vor 3 Stunden

Telekomareal in der Langgasse war erneut Thema hinter verschlossenen Türen des Gemeinderats

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats wurde bekannt, was später nichtöffentlich beraten wurde. OB Jan Zeitler hält nicht die geheime Debatte oder Gedankenspiele über den Bau eines Hochhauses, sondern den Umstand, dass in aller Öffentlichkeit über das Thema diskutiert wird, "für den eigentlichen Skandal".