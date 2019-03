von SK

Offenbar schnell von der Fasnet nach Hause wollte eine 32-jährige verkleidete Frau, die am frühen Freitagmorgen am Landungsplatz in ein Taxi stieg, obwohl in diesem bereits andere Personen saßen. Da die Frau sich vehement weigerte, das Fahrzeug zu verlassen, stiegen die ursprünglichen Fahrgäste wieder aus und die 32-Jährige machte es sich bequem, schreibt die Polizei.

Nachdem der Taxifahrer dem Nachdruck der Frau nicht nachgeben wollte und es ablehnte, sie nach Hause zu fahren, beförderte er sie kurzerhand zum Polizeirevier Überlingen und übergab sie dort den Beamten. Hierüber zeigte sich die Frau wenig erfreut und beleidigte die Polizisten mit üblen Kraftausdrücken. Letztendlich gelang es, den Ehemann telefonisch zu erreichen, welcher die Dame in seine Obhut nahm. Aufgrund ihrer verbalen Entgleisungen wird gegen die 32-Jährige wegen Beleidigung ermittelt.