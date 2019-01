von SK

Überlingen – Seit Dezember ist Bernd Walter neuer Stadtpfarrer in Überlingen. Als Nachfolger von Karl-Heinz Berger leitet er die katholische Seelsorgeeinheit. Regine Klusmann kam 2012 als neue Dekanin für den evangelischen Kirchenbezirk nach Überlingen. Beide sind sich sich bislang nur kurz begegnet, am 4. Februar erhalten Klusmann und Walter nun Gelegenheit, sich kennen zu lernen – bei einem öffentlichen Termin.

Das Gespräch zwischen Klusmann und Walter findet statt im Rahmen der Talkreihe "Gemischtes Doppel" von SÜDKURIER und Augustinum, und zwar am Montag, 4. Februar, 19 Uhr, im Theatersaal der Seniorenresidenz (Mühlbachstraße 2). Redaktionsleiter Stefan Hilser moderiert das Gespräch. Es geht – natürlich – um Gott und die Welt und um den persönlichen Lebensweg der beiden Talkgäste.

Fragen über den Zustand der Kirche

Was hat sie dazu bewogen, als Pfarrerin und als Pfarrer sich ganz in den Dienst der Kirche zu stellen? Welchem Impuls folgten sie, und welches ganz persönliche Gottesbild tragen sie in sich? In welchen Momenten hadern sie mit ihrer Kirche, inwiefern halten sie sie aber gerade in Zeiten wie diesen für unverzichtbar? Wie könnte nach ihrer Auffassung die Zahl der Gottesdienstbesucher wieder steigen – oder muss sie das überhaupt, hat Kirche nicht außerhalb der Gotteshäuser eher mehr zu tun? Wo sehen sie die Zukunft der evangelischen und der katholischen Kirche, und wo liegen, 500 Jahre nach Martin Luther, immer noch unüberwindbare Gräben? Diese und ähnliche Fragen stehen auf dem Programm für ein rund 70 Minuten dauerndes Gespräch.

Kostenlos Eintrittskarten sichern

Die Runde wird aufgelockert durch Fotos aus den Familienalben der Seelsorger und durch Musik an der Drehorgel, die Friedlinde Engesser (Orgelbau Raffin) zum Besten gibt. Der Veranstalter rechnet mit großem Interesse. Deshalb werden kostenlos Eintrittskarten für diesen Abend ausgegeben. Interessierte können sich die Karten für den Abend am Empfang des Augustinum Überlingen oder bei der BuchLandung am Landungsplatz abholen. Eine Reservierung ist nicht möglich, das Platzangebot ist auf 120 Personen beschränkt.