Überlingen – Dort, wo sich jahrelang der Friseurladen „Lady and Men“ befand, weht ab sofort ein neuer Wind. Unter dem Namen „Frisuren Ayper Zapf“ eröffnet die Friseurmeisterin Ayper Zapf in der Wiestorstraße 19 ein eigenes Friseurgeschäft. Am kommenden Samstag, 9. März, findet von 11 bis 15 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür statt.

Zwar wurden einige Sachen aus dem bisherigen Geschäft übernommen, dennoch ist der Friseurladen in dem rund 300 Jahre alten Haus innerhalb acht Wochen vollkommen umgebaut worden. Damit nicht die ganze Zeit geschlossen werden musste, erfolgte der Umbau in zwei Bauabschnitten, sodass lediglich zwei Wochen die Türen des Friseurladens dicht blieben. Unter anderem wurde alles neu gestrichen, neue Lampen und neue Tische eingebaut, ein neuer Boden verlegt und die Elektrik auf Vordermann gebracht. Elf Frisurtische inklusive Beratungsplätze stehen Ayper Zapf zur Verfügung. Unterstützt wird die Geschäftsinhaberin künftig von vier Mitarbeiterinnen, unter denen sich auch Eva Paul-Schokatz befindet, die „Lady and Men“ ein Vierteljahrhundert erfolgreich führte. „Und wir suchen noch eine weitere Mitarbeiterin“, sagt Ayper Zapf.

Neben allen klassischen Haarschnitten bietet sie ein Leistungsprogramm an, dessen Ziel es ist, die Persönlichkeit eines jeden individuell zu unterstreichen: Ob Kurzhaar- oder Ponyschnitt, ob Wellen oder Locken, ob viel Schwung, gewagt wild oder modisch gestylt – auf alle Fälle immer verführerisch schön. Für einen stimmigen Gesamtlook sorgen nicht nur einfühlsame Beratung, perfekte Schnitte und typgerechte Colorationen. Auch Haarglättung und Volumenreduzierung sowie Make-up, Wimpernfärben, Augenbrauenkorrektur und –färben sind fester Bestandteil. „Ich möchte eine umfassende Stilberatung anbieten, vom Scheitel bis zur Sohle“, kündigt Ayper Zapf, gelernte Visagistin, an. Künftig sind auch Haarverlängerung und –verdichtung geplant.

Für den Eröffnungstag hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Der Erlös des Tages geht an die Ernie-Schmitt-Hospiz-Stiftung Überlingen. Die Stiftung wurde mit dem Ziel gegründet, den letzten Weg in einer würdigen Umgebung und in der Obhut liebevoller Menschen zu gehen. „Um das zu erreichen, müssen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das können wir nur mithilfe von Spenden“, heißt es auf der Homepage der Stiftung. Ziel ist ein stationäres Hospiz für Überlingen und Umgebung zu errichten. Darüber hinaus ist es Zweck der Stiftung, die Hospizarbeit und Hospizbewegung, insbesondere der Hospizgruppe Überlingen, zu fördern und zu unterstützen. Geplant ist, dass in der Hospizwohnung die Patienten in einer wohnlichen, würdevollen Atmosphäre in Begleitung ihres Hausarztes betreut werden sollen. Ernie Schmitt aus Überlingen hatte die Stiftung ins Leben gerufen infolge des unwürdigen Todes ihres Sohnes. Deswegen bittet Ayper Zapf an diesem Tag um Spenden; angeboten werden neben verschiedenen Getränken kleine Köstlichkeiten und Kuchen.