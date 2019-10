Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, warf der Täter eine Scheibe einer Wohnung in der Straße Gasserwies mit einem Stein ein. Der 68-jährige Bewohner bemerkte zwar ein Klirren, ging dem aber erst später nach. Dabei stellte er fest, dass an dem Stein eine Nachricht mit einer Aufforderung zur Herausgabe von Geld befestigt worden war. Die Polizei Überlingen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0 75 51/80 40.