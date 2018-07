Überlingen – Rein ins THW – raus aus dem Alltag: Unter diesem Motto hat der Ortsverband des Technischen Hilfswerks Überlingen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zum einen mit einem Festakt in seiner Unterkunft im Gewerbegebiet Überlingen-Nord, zum anderen mit einer Fahrzeug- und Geräteschau auf dem Landungsplatz. Das "aktive und lebhafte" THW werde in Überlingen "aufgrund seiner Arbeit, seiner Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Dass das Überlinger THW eine große Strahlkraft in die Region und darüber hinaus hat und dort eine feste Größe ist, wie es Zeitler ausdrückte, ließ sich daran erkennen, dass mit Albrecht Broemme der Präsident der Bundesanstalt THW angereist war. „Das ist keine Selbstverständlichkeit bei 700 Ortsvereinen“, unterstrich Ortsbeauftragter Robert Johannsen. Sein Vorgänger im Amt, Markus Wuermeling, bezeichnete den THW Ortsverband als modern und zukunftsorientiert, was die „mustergültige und beispielhafte“ Ausstattung und Unterbringung anbelange. Dass dem nicht immer so war, ließ sich den Ausführungen von Siegfried Fritz aus Elzach, erster Ortsbeauftragter des Ortsverbandes entnehmen. Die einfache Kleidung und die einfache Unterbringung in einem ausgedienten Kuhstall seinerzeit sei durch eine große Einsatzbereitschaft wettgemacht worden, sagte er. Das erstes Fahrzeug sei der „Tonoli“ gewesen, ein umgebautes Unfallfahrzeug, das zuvor für die Senf-Marke im Einsatz war und beim Ankauf noch eine entsprechende Werbeaufschrift getragen habe.

Die anfängliche Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen bezeichnete Fritz als „nicht ablehnend, beruhte aber auf Distanz“. Dass sich das heute längst geändert habe, machte Broemme klar. Die Einbindung des THW in die Gefahrenabwehr funktioniere sehr gut, die Zusammenarbeit sei gut, „jeder macht das, was er am besten kann“. Das THW sei in heutiger Zeit immer mehr gefordert, sagte der Präsident, wobei er auf das verstärkte Auftreten von extremen Wetterereignissen aufmerksam machte. „Zu tun gibt es genug.“ Notwendig dazu seien jedoch genügend Ehrenamtliche, die sich für das THW engagierten. Dass das Hilfswerk in dieser Hinsicht weltweit einmalig sei, verdeutlichte Oliver Weißflog, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim THW Überlingen. "Lediglich ein Prozent der Mitarbeiter sind hauptamtlich, 99 Prozent der Behörde bestehen aus Ehrenamtlichen“, sagte er. „Eine besondere Behörde, weil die einzige, die ehrenamtlich arbeitet“, fügte Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen hinzu.

Während der Fahrzeug- und Geräteschau auf dem Landungsplatz stand insbesondere das Wasserspiel der Börger-Drehkolbenpumpe mit eigenem Dieselaggregat im Mittelpunkt. So mancher Besucher staunte ob der Leistung dieses Gerätes, das zur THW-Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen gehört: Mit ihren 15 Zentimeter dicken Schläuchen kann die Pumpe in einer Minute 5000 Liter Schmutzwasser, Abwasser und sogar Schlamm zur Entwässerung in großen Mengen fördern. „Sie kommt insbesondere in mit Wasser vollgelaufenen Tiefgaragen oder in großen Gebäudekellern zum Einsatz“, erläuterte Weißflog. Auch Feststoffanteile im Wasser stellten kein größeres Problem dar, da die Pumpe Korngrößen von etwa fünf Zentimetern durchlassen könne. Aufgrund seiner Fachkompetenz im Bereich Pumpen sei das THW Überlingen zu einem wichtigen und geschätzten Partner in der örtlichen und überörtlichen Gefahrenabwehr geworden. Oliver Weißflog: "Die Einsatzzahlen steigen stetig und werden dies vermutlich auch weiterhin tun."

Zugführer Manuel Witt | Bild: Kleinstück, Holger

Spaß an Teamarbeit und Technik Manuel Witt (29) aus Seefelden ist Zugführer des Technischen Zuges beim Überlinger THW. Wie sind Sie zum THW gekommen? Ich bin im Jahre 2001 als Junghelfer in das THW eingetreten. Mehr oder weniger bin ich über zwei Freunde für das THW geworben worden, bin dann einfach zum Schnuppern vorbeigekommen und habe mich sofort für die Technik interressiert. Was macht denn die Arbeit im THW so interessant? Neben der Technik ist die Teamarbeit sehr interessant. Man kommt mit verschiedensten Leuten sämtlicher Religionen und Generationen in Kontakt. Man hat im Prinzip vom normalen Handwerker bis zum Ingenieur alle dabei. Wir sind wie eine große Familie. Wenn wir etwa in Norddeutschland zum Einsatz kommen, ist man sofort willkommen und man kann sofort mitarbeiten. Jemand, der sich für Technik interessiert und Spaß an der Teamarbeit hat, ist beim THW genau richtig. Und was waren die letzte großen Einsätze? Das waren vor zwei Jahren die Hochwassergeschehnisse in Biberach, wo wir mehrere Tage im Einsatz waren. Oder im Jagsttal, als der Fluss durch Dünger verseucht war. Wir haben dem Fluss Sauerstoff zugeführt, damit die Fische nicht sterben. Und im vorigen Sommer waren wir zum Pumpeinsatz nach schwerem Unwetter in Friedrichshafen. Fragen: Holger Kleinstück

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein