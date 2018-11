von Sabine Busse

Eigene Werke Besuchern präsentieren, mit Kritik umgehen und realistische Preise für Bilder festlegen: Das sollen die Studenten der Freien Kunstakademie Überlingen im Rahmen ihrer Ausstellung "Unter Null" lernen, bei der sie Bilder mit winterlichen Motiven zeigen. Angeleitet hat sie Geschäftsführer Rouven Friess. Er betont wie wichtig es sei, dass die Künstler die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber auch der Verkaufsaspekt sei ein Teil der Ausbildung. Künstler müssten neben den Techniken und dem eigenen künstlerischen Ausdruck lernen, wie man Bilder präsentiert, wie Ausstellungen funktionieren und welche Preise angemessen sind. "Die Ausbildung hat das Ziel, die Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Malerei zu vertiefen", erzählt Friess. Es gehe nicht darum, gefällige oder kommerziell erfolgreiche Kunst zu erzeugen.

Heiligenberg Körpersprache mit Farbe und Stein: Nalaa Zeller und Heinrike Schmid stellen bei AllerArt in Heiligenberg aus Das könnte Sie auch interessieren

Geld spielt untergeordnete Rolle

Der Unternehmensberater ist seit zwei Jahren ehrenamtlicher Geschäftsführer der Freien Kunstakademie. Für die zurzeit 27 Studenten gehe es in den seltensten Fällen darum, einen Beruf für den Broterwerb zu erlernen, erzählt Friess. "Die meisten Studenten malen einfach gerne. Nur wenige wollen damit Geld verdienen." So hätten einige der Studenten das Erwerbsleben schon hinter sich oder betrachteten die künstlerische Betätigung unter fachkundiger Leitung als Vertiefung eines Hobbys.

Wertschätzung als Ziel

Das kann Studentin Marion Vogel nur bestätigen: "Der Verkauf ist ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das primäre Ziel", sagt sie. Es gehe weniger um das Geld, als vielmehr um die Wertschätzung. Für sie sei es wichtig, zu erfahren, wie es sich anfühlt, eigene Arbeiten auszustellen.

Die Studenten konnten die Techniken, mit denen sie ihre Werke für die Ausstellung "Unter Null" fertigten, frei wählen. | Bild: Sabine Busse

Kritik aushalten ist wichtig

Teil der Ausbildung sei es auch, sich immer wieder der Kritik der Dozenten und der Kommilitonen zu stellen, erzählt Rouven Friess: "Malen ist hier auch Persönlichkeitsentwicklung, das ist Lebensschule", sagt er. Es habe auch schon Studenten gegeben, die die Kritik nicht ausgehalten und deswegen die Ausbildung beendet hätten. Sich mit den eigenen Bildern in die Öffentlichkeit zu wagen, fordere von den Studenten mitunter viel Mut. Den haben die Künstler in ihrer Ausstellung bewiesen: Ihre Bilder im Format 30 mal 30 Zentimeter befassen sich mit dem Thema "Unter Null". Damit soll ein Bezug zum Winter und der Kälte hergestellt werden. Studentin Marion Vogel ist mit der Ausbildung an der Freien Kunstakademie sehr zufrieden. "Hier kann jeder seinen Weg finden und sich entwickeln", sagt sie.

Meersburg Vorstudium Gestaltung an der Jugendkunstschule in Meersburg – und dann? Das könnte Sie auch interessieren

Kontrastreiche Winter-Darstellungen

Entsprechend individuell haben die Studenten das Thema "Unter Null" umgesetzt: Auf den Bildern sind sowohl Winterlandschaften als auch abstrakte Kompositionen in kühlen Farben zu sehen. Auch kontrastreiche Darstellungen wie etwa von tiefroten Früchten im Schnee oder einer Eiswaffel, die mit Schneekristallen gefüllt ist, sind unter den Werken. Einen anderen Ansatz zeigen mehrschichtige Bilder, auf denen schwarze Linien auf weißem Grund wie Risse im Eis verlaufen. Die Techniken konnten die Studenten individuell wählen, so sind beispielsweise Acryl- und Ölbilder zu sehen, aber auch Kollagen und Mischtechniken.

Die Studenten des Hauptstudiums setzten das Thema "Unter Null" sehr individuell um. | Bild: Sabine Busse

Kunstakademie soll bekannter werden

Rouven Friess bedauert, dass die Freie Kunstakademie nach 22 Jahren noch immer wenig präsent in der öffentlichen Wahrnehmung sei. Das soll sich jedoch ändern: Kooperationen mit anderen Organisationen, die sich in Überlingen der Kunst verschrieben haben, sieht Friess als ausbaufähig an und mit der Stadt sei er im Gespräch. Um das Gebäude mit mehr Leben und Besuchern zu füllen, will er weitere Veranstaltungen organisieren, das Team mit neuen Dozenten verstärken und Workshops anbieten.

Studium der Malerei Das Malerei-Studium der Freien Kunstakademie Überlingen besteht aus einem jeweils vier Semester dauernden Grund- und Hauptstudum sowie einem zweisemestrigen Diplomjahr. Die Akademie finanziert sich durch die Studiengebühren. Das Wintersemester beginnt jedes Jahr am 1. Oktober, das Sommersemester startet am 1. April. Bewerber müssen eine Mappe mit Arbeitsproben einreichen. Danach folgt ein Gespräch mit dem Dozenten. Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden. Konstakt: Freie Kunstakademie Überlingen, Seepromenade 21, Telefon 0 75 51/93 66 17, E-Mail: info@fkue.de Informationen gibt es auch im Internet unter http://www.fkue.de(bus)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein