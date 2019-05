von Hanspeter Walter und Stefan Hilser

„Eine tolle Veranstaltung, doch das Wetter ist sch.....“ Was der Bekannte von Veranstalter Markus Fetscher über den dritten Street Food Markt auf dem Landungsplatz am Samstagabend sagte, dachten wohl viele zu diesem Zeitpunkt. Sonst hätten sich nicht sogar bei Sturm und Regen zumindest einige Besucher zwischen den mobilen Küchen an die nassen Biertische gesetzt, um ihre neu entdeckten Spezialitäten zu kosten.

Auf dekorative Optik verzichtet

Ob es ein Burger mit argentinischem Beef oder ‚pulled Pork‘ war, mexikanische Quesadillas nach individueller Zusammenstellung, sorgfältig gefüllte und gewickelte Wraps oder eine Balkan-Box mit selbstgemachten Cevapcici, Pleskavica und Djuvec-Reis. Mehr Freude hatten Anbieter und Besucher am gestrigen Sonntag, an dem es bis zum Abend zumindest trocken blieb und der bei kühlen Temperaturen für den stürmischen Auftakt etwas versöhnte. Der hatte dafür gesorgt, dass Markus Fetscher auf einen großen Teil der dekorativen Optik auf dem Platz von vorneherein verzichten musste.

Känguru-Spieß für 15 Euro

„Das ist vielleicht der 19. oder 20. Markt, den ich mache“, sagt Fetscher: „Es ist zum ersten Mal, dass so schlechtes Wetter ist.“ Deshalb lässt er sich die Laune nicht vermiesen, obwohl er am Samstag mehrfach die Schuhe wechseln und noch eine trockene Hose kaufen musste. Auch seine 15 Anbieter hätten es mit Fassung getragen, „da sie bisher immer gute Erfahrungen gemacht haben.“ Etwas versöhnt sein konnte gestern auch Neuling Alex aus Biberach, der erstmals einen Känguru-Spieß anbot. Eine Besonderheit, bei der manche allenfalls der satte Preis von 15 Euro für eine ordentliche Portion Fleisch abgeschreckt haben mochte.

Veranstaltung für junge Leute

Ungeachtet dessen übten die bunten internationalen Angebote vor allem auf die junge Generation eine große Anziehungskraft aus. Dies war schon am Auftaktabend zu beobachten. Damit erfüllte der Markt auch die Erwartungen, die die Stadt bei der jüngsten Beratung der Genehmigung ausdrücklich formuliert hatte. „Wir brauchen mehr Veranstaltungen, die junge Leute ansprechen“, hatte der Tenor des zuständigen Ausschusses gelautet.

Nichts für den SPD-Kreisvorsitzenden Röver

Indes meldete sich SPD-Kreisvorsitzender Rainer Röver mit einem Leserbrief zu Wort und betonte, dass er nicht die Parteimeinung zum Ausdruck bringe, sondern seine private. Röver ist Allgemeinmediziner in Überlingen. Die Stadt solle das Veranstaltungskonzept noch einmal überdenken, empfiehlt er. Im Vorfeld sei viel über „Qualität und Ehrenamtlichkeit“ in diesem Zusammenhang diskutiert worden, mit dem Ergebnis, „dass eine Ansammlung rollender Imbissbuden als wertvoll genug eingestuft wurde“. Das Angebot von Känguru-Fleisch halte er für dekadent. „Schlimm genug, dass es einer Mehrheit in unserer Bevölkerung nach wie vor egal ist, dass das ‚Pulled Pork‘ von betäubungslos kastrierten Schweinen stammt, und dass das Angus-Rind dort gezüchtet wird, wo früher Regenwald stand. Aber kennt unsere Perversion beim Konsum tierischer Lebensmittel denn gar keine Grenzen mehr? Welche Attraktion erwartet uns beim nächsten Mal? Frittierte Katzenbabys vielleicht?“ Weiter schreibt Röver: „Es bleibt zu hoffen, dass sich möglichst vielen Überlingern bei dieser Vorstellung genauso wie mir der Magen umdreht, so dass sie derartigen Veranstaltungen künftig fernbleiben.“