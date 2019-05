Wieder mehr als 500 Teilnehmer in vier Laufdisziplinen beim fünften „Lake Estates Halbmarathon“, dazu bestes Laufwetter, was nach den Vorhersagen nicht unbedingt so zu erwarten war. Kein Wunder, dass sich die Veranstalter restlos zufrieden zeigten. So machte Schirmherr Oberbürgermeister Jan Zeitler „eine tolle Stimmung“ in der Stadt „und engagierte Läuferinnen und Läufer“ aus. „Jeder ist heute in der Lage, sein Spitzenleistung bei perfekten Wetter abzurufen“, sagte er. Die organisierende Firma MCD Sportmarketing habe es geschafft, zahlreiche Menschen für das Sportereignis zu begeistern.

Viele Zuschauer finden sich am Sonntag im Start-Ziel-Bereich ein. | Bild: Kleinstück, Holger

Dessen Chef Markus Dufner sagte gegenüber dem SÜDKURIER, er habe sehr viel Lob von den Teilnehmern für die Strecke erhalten. Die mit den Attributen „flach, schnell, schön“ beworbene Strecke hätten die Läuferinnen und Läufer auch so bestätigt. „Tolles Wetter, tolle Stimmung mit viel Rahmenprogramm mit durchweg glücklichen Gesichtern“, resümierte er. Die zeitliche Verschiebung um knapp drei Wochen nach hinten habe sich gelohnt. „Nach den letzten Jahren, bei denen wir teilweise Pech hatten mit dem Wetter, wurden wir heute tatsächlich mal belohnt mit einer rundum schönen Laufveranstaltung“, freute sich Markus Dufner.

Aushängeschild ist der Halbmarathon

Einen neuen Sieger gab es beim Halbmarathon, zweifelsohne das Aushängeschild. Alexander Grigo vom Lauftreff Pfohren gewann die Strecke über 21,0975 Kilometer in einer Stunde, 14 Minuten und 26 Sekunden und war damit nur knapp langsamer als der Vorjahressieger, Finne Pekka Roppo, der einen Streckenrekord in 1:13,15 Stunden aufgestellt hatte. Zweiter und damit Überlinger Stadtmeister wurde Denis Fantino vom LC Überlingen in 1:18,28 Stunden. Er war vor zwei Jahren auf der Strecke siegreich gewesen und hatte erst vor einer Woche den Uhldinger Pfahlbaumarathon gewonnen. Gewinnerin bei den Frauen wurde Vorjahressiegerin Evi Polito von der LG Hohenfels in 1:25,18 Stunden. „Ein klassischer Doppelsieg“, wie es Moderator Michael Fleiner ausdrückte. Polito war damit rund zweieinhalb Minuten schneller als vor einem Jahr.

Alexander Grigo vom Lauftreff Pfohren gewinnt den Halbmarathon über 21,0975 Kilometer in einer Stunde und 14 Minuten. | Bild: Kleinstück, Holger

Der wohl prominenteste Läufer trat beim Volksbank Überlingen Lauf über zehn Kilometer an. Benedikt Hoffmann, einer der besten und bekanntesten Läufer Deutschlands, gewann die Strecke in 32 Minuten und 16 Sekunden. Er hat bereits zahlreiche Rekorde und Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften erzielt. Angesichts der Witterung hatten sich in letzter Minute noch viele Läufer angemeldet, sodass der Zehn-Kilometer-Lauf und der Halbmarathon erst einige Minuten später gestartet werden konnten.

1000 Teilnehmer für Schülerläufe erwartet

Dass das Publikum den Überblick behielt, wer gerade die Ziellinie passierte, dafür sorgten die Moderatoren Michael Fleiner und Reiner Jäckle. Und ein Rahmenprogramm mit viel Musik und mehreren Informationsständen auf dem Landungsplatz rundete die Veranstaltung ab. Weitere 1000 Teilnehmer werden bei den am Montag um 16 Uhr beginnenden Schülerläufen starten.

Moderator Michael Fleiner feuert Samira Schnüriger vom LC Regensburg an, die Siegerin im Zehn-Kilometer-Lauf wurde. | Bild: Kleinstück, Holger