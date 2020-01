Landauf landab waren in den vergangenen Tagen die Sternsinger unterwegs. Die Überlinger verschlug es am gestrigen Dienstag sogar zum Empfang bei Winfried Kretschmann im Neuen Schloss in Stuttgart. Das diesjährige Motto der bundesweiten Aktion rund um den Dreikönigstag lautete „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit!“.

Stetten: 13 Sternsinger zwischen fünf und 15 Jahren haben die Stettener Haushalte besucht. „Die Kinder, die konfessionsübergreifend mit großem Eifer dabei waren, sammelten rund 1700 Euro für die Sternsingerprojekte“, heißt es in einer Mitteilung. Ihren Dank richten sie an all die Menschen, die ihnen freundlich die Türen geöffnet hätten. | Bild: Carolin Fleig

Die Kinder und Jugendlichen bringen den Segen „C+M+B – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ in die Häuser und Geschäfte, sagen Sprüche auf und singen. Zudem sammeln sie Spenden für notleidende Kinder weltweit. Das Leuchtturmprojekt 2020 soll jungen Kriegsflüchtlingen aus dem Libanon Frieden vermitteln. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst sorgt jeden Tag in drei Zentren in der Bekaa-Ebene für Unterricht und Freizeitaktivitäten. Das Engagement soll dabei helfen, dass für die Kinder und Jugendlichen nicht mehr nur die Konfliktsituationen im Mittelpunkt stehen.

Meersburg: Mit dem feierlichen Dreikönigsgottesdienst endete in Meersburg die Sternsingerakion 2020. Laut Mitteilung waren 42 Kinder fünf Tage im Einsatz, um als Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser zu bringen und für Kinder in Not zu sammeln. Rund 7500 Euro sind dabei zusammengekommen. | Bild: Adolph Reinhold

Frickingen-Altheim: „Christus segne dieses Haus und alle, die hier leben“ sangen die Altheimer Sternsinger mit Begeisterung und sammelten mehr als 2340 Euro. Insgesamt 22 Kinder und Jugendliche waren in Altheim, und auf den umliegenden Höfen unterwegs. Laut Mitteilung wurden sie überall freundlich empfangen. | Bild: Fotografie Gille

Uhldingen-Mühlhofen: Pfarrer Matthias Schneider entließ nach dem Sternsinger-Gottesdienst am vergangenen Sonntag in Mühlhofen insgesamt fünf Gruppen, die an zwei Tagen in Uhldingen-Mühlhofen unterwegs waren. Sie brachten den Segen „C+M+B – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ in die Haushalte. | Bild: Jäckle, Reiner

Überlingen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerlinde am Dienstag zehn Sternsingergruppen aus Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart empfangen, darunter die Sternsinger aus Überlingen. Im Bild, von links: Tabea Kiefer, Lisa Sprissler, Sophie Riemenschneider, Christian Luxburg, Theresa Hipp, Maresa Blum, Maya Kauf und Helena Müller. Mit dabei waren Stadtpfarrer Bernd Walter (Dritter von rechts), Jugendpfarrer Christian Müller und Diakon Matthias Hoppe (Dritter und Fünfter von links). | Bild: Uli Regenscheit

Frickingen: 31 Sternsinger der Pfarrei Frickingen waren in Frickingen, Bruckfelden und Rickenbach unterwegs. Als Heilige Drei Könige gekleidet sammelten die Kinder und Jugendlichen 3702,60 Euro, so eine Mitteilung. Am Sonntag werden sie in der Pfarrkirche empfangen. Einen Teil ihrer Süßigkeiten spendeten sie der Tafel in Überlingen. | Bild: Elvira Fruh

