Die Präsentation des ersten Kandidaten durch die örtliche CDU war vor 25 Jahren quasi der Startschuss für den damaligen OB-Wahlkampf, der später noch umfangreiche Dimensionen annehmen sollte. "Ein qualifizierter Kandidat" war am 12. Juli 1993 im SÜDKURIER die Vorstellung eines Michael Becker aus Rheinland-Pfalz überschrieben, den Redaktionsleiter Georg Exner in seinem Kommentar zurecht als "Eisbrecher" bezeichnete, den es sollte in den darauffolgenden Wochen noch eine lange Liste mehr oder weniger ernsthafter Bewerber zusammenkommen. Mit Becker hatte die Union einen Ministerialrat aus Mainz auf das Schild gehoben, der Überlingen von vielen Ferienaufenthalten schon kannte und dem schnell gute Chancen eingeräumt worden waren. Dass der Rheinland-Pfälzer zuvor allerdings überwiegend in der Landespolitik tätig gewesen war, darin sah der SÜDKURIER damals eine gewisse "Achillesferse".

Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung im Kursaal zwei Monate später waren schon sieben Männer angetreten – neun standen sogar auf der langen Liste und dem späteren Wahlzettel – , die Reinhard Ebersbach nach dessen 24-jähriger Amtszeit im Rathaus beerben wollten. Darunter waren auch ambitionierte Bewerber aus der Stadt Überlingen selbst – wie der Landschaftsarchitekt und LBU-Stadtrat Helmut Hornstein und der Hödinger Rechtsanwalt Herbert Eppler, der unter anderem die FDP hinter sich wissen durfte. Erst recht spät zum Kreis der Kandidaten dazugestoßen war von der SPD der Tübinger Klaus Patzel, der als parlamentarischer Berater der Sozialdemokraten im Landtag tätig war.

Denkbar knapp endete der erste Wahlgang am 26. September: Mit 36,3 Prozent der Stimmen, einem hauchdünnen Vorsprung von 0,1 Prozent, hatte Michael Becker damals die Nase vorn vor Klaus Patzel, dessen gutes Ergebnis selbst die Sozialdemokraten überrascht hatte. Deutlich dahinter rangierten die Einheimischen Helmut Hornstein mt 21,9 Prozent und Herbert Eppler mit nur 3,7 Prozent.

Angesichts des nach diesem Resultat erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens beim zweiten Wahlgang war die Überraschung am 10. Oktober umso größer, als SPD-Kandidat Klaus Patzel mit mehr als 57 Prozent der Stimmen die Ziellinie überquerte. Patzel hatte gut 20 Prozent dazu gewonnen und rund 14 Prozent Vorsprung vor CDU-Kandidat Michael Becker.

Patzel übernahm im Dezember 1993 die neue Aufgabe, konnte seine Amtszeit allerdings nicht vollenden und starb im Mai 2000 völlig unerwartet nach kurzer schwerer Krankheit.

