Das Stadtwerk am See will zur Landesgartenschau 2020 nach Möglichkeit einen vollelektrischen Shuttlebusverkehr zwischen dem Busbahnhof, einem Park-and-Ride-Parkplatz und dem Landesgartenschaugelände realisieren. Das erklärte das Stadtwerk auf Anfrage des SÜDKURIER. Gegenwärtig sei man in Gesprächen mit verschiedenen Bus-Herstellern. Allerdings sei die Nachfrage sehr hoch und übersteige gegenwärtig die Produktionskapazitäten der Unternehmen.

Einen ersten Schritt zu dem sogenannten Elektromobilitätskonzept unternimmt das Stadtwerk jetzt gemeinsam mit der Firma Omnibus Morath durch den Einsatz von zwei Fahrzeugen. Für den Stadtverkehr wurde ein Citaro Hybrid-Bus und für den Anmelde-Linienverkehr „emma“ ein neues siebensitziges vollelektrisches Fahrzeug angeschafft. Für die Landesgartenschau ist darüber hinaus noch ein vollelektrischer Bus geplant.

Schülke: "Vorgeschmack auf den elektrischen Shuttlebus-Verkehr"

Der Mercedes Benz Citaro Hybrid-Bus für den Stadtverkehr arbeitet beim Bremsvorgang mit einem Generator, welcher die Bremsenergie in Strom umwandelt. Dieser Strom wird gespeichert und dient dem konventionellen Motor als Unterstützung beim Anfahren und ökonomischeren Befahren der speziell in Überlingen zu bewerkstelligenden Höhenunterschiede.

Das Elektroauto der Marke Nissan kann mit seinem 40-kWh-Akku bis zu 230 Kilometer weit fahren und ist mittels Schnellladung in einer Stunde auf etwa 80 Prozent geladen, teilt das Stadtwerk mit. Das Fahrzeug kommt auf weniger genutzten Stadtbus-Verbindungen wie beispielsweise der Linie 5 als Anmelde-Linienverkehr namens „emma“ an Sonn- und Feiertagen zum Einsatz und ist über die einheitliche bodo-Rufnummer 07 51/3 61 41 52 vorbestellbar.

„Damit geben wir den Überlinger Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Elektromobilität persönlich zu erfahren und liefern einen ersten Vorgeschmack auf den elektrischen Shuttlebus-Verkehr, den wir für die Landesgartenschau gerne realisieren möchten“, schreiben Norbert Schültke, Geschäftsführer der Stadtwerke Überlingen und Marc Morath, Geschäftsführer des beauftragten Verkehrsunternehmens in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Elektrobusse sind ein kostspieliges Unterfangen

Auf Rückfrage des SÜDKURIER heißt es weiter: "Wir arbeiten daran, wie wir mittelfristig alternative Antriebe, insbesondere E-Mobilität, im Stadtverkehr Überlingen etablieren können. Die jetzigen neuen Fahrzeuge geben uns die Möglichkeit, Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln. Der nächste Baustein ist voraussichtlich die Einrichtung eines vollelektrischen Shuttlebusverkehrs zur Landesgartenschau."

Ein kostspieliges Unterfangen, denn so heißt es weiter: Der Vollkosten-Kilometer-Preis eines vollelektrischen Busses betrage etwa das Doppelte eines vergleichbaren Euro-VI-Diesel-Busses. Dazu komme die Ladeinfrastruktur, die eingerichtet und betrieben werden muss.

Stadtbus Seit diesem Jahr betreiben die Stadtwerke Überlingen (SWÜ) als Dienstleister die Stadtbuslinien. Die Stadt verspricht sich dadurch steuerliche Vorteile für ihre Tochter und einen effizienten Betrieb.

