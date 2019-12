von Lothar Fritz

Bei allen Feiern waren die Kirchen der katholischen Kirche in Überlingen voll besetzt. Das lag mitunter an der Musik. Am zweiten Weihnachtsfeiertag spielte die Jugendkapelle der Stadtkapelle. Zum Hochamt am ersten Weinachtsfeiertag trugen der Münster- und Kammerchor und die Jugendkantorei unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektorin Melanie Jäger-Waldau die Orgelsolomesse in B von Joseph Haydn vor. Die Kirchenbesucher spendeten lange anhaltenden Applaus.

In seiner Predigt über die ersten Sätze des Johannes-Evangeliums (“Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“) setzte sich Münsterpfarrer Bernd Walter mit der Macht des gesprochenen Wortes auseinander. „Worte können Krieg stiften, aber auch Frieden.“ Die ersten Sätze des Evangeliums seien eine Überschrift über das ganze Evangelium. Demnach sei das entscheidende Wort Gottes schon gefallen, denn „Gott sprach, und es wurde die Welt. Gott sprach, und er rief uns ins Leben. Und Gott sprach das Wort, das bei ihm war und Mensch geworden ist“. Und es liege nun an den Menschen, ob sie diesen Anfang fortführen oder nicht. „Das ist es, was wir an Weihnachten feiern.“ Er freue sich auf Weihnachten, sagte Pfarrer Walter, weil Gott hier sein wahres Gesicht offenbare. Es sei ein menschenfreundliches Gesicht, das in der Geburt des Kindes Jesus aufleuchte.

Zur Christmette am Tag zuvor rief Walter dazu auf, Weihnachten als Beitrag zur Entschleunigung zu verstehen. So wie Jesus im stinkenden Stall zur Welt kam, sei es uns genauso gestattet, unperfekt durchs Leben zu gehen. Wer das begriffen hat, der lebe gelassener.