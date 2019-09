Die Stadt Überlingen betont, dass sie schon „erste Schritte“ zur Elektrifizierung der Bahnstrecke unternommen habe. Sie reagierte damit auf das Interview mit DUH-Chef Jürgen Resch, „DUH-Chef bietet Hilfe für Elektrifizierung an“. Die Stellungnahme der Stadt bezieht sich auf dieses Interview:

Die Pressestelle von Oberbürgermeister Zeitler schreibt in einer Pressemitteilung von Montag, dass Resch die „Behauptung“ aufgestellt habe, es seien noch keine Schritte unternommen worden. „Es gibt bereits seit längerem regelmäßige Abstimmungen mit dem Landes- und Bundesverkehrsministerium, als auch zwischen den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis.“ Weiter schildert die Stadtverwaltung, dass der Gemeinderat im Oktober 2018 für Planungskosten 167 000 Euro zur Verfügung gestellt habe.

Resch: „Ich reiche die Hand“

Im Interview hatte der in Überlingen wohnende Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, die Belastungen durch Dieselzüge in der Atemluft beschrieben und formuliert: „Ich reiche der Stadt und dem OB nochmals die Hand mitzuhelfen, die kurzfristige Elektrifizierung am Bodensee-Nordufer insbesondere gegenüber dem Landes- und Bundesverkehrsministerium durchzusetzen.“ Davon, dass die Stadt gar nichts unternommen habe, war im Interview nicht die Rede.

Stadt: Es droht eine Lücke

In ihrer Stellungnahme dazu schreibt die Stadtverwaltung: „Beim Ausbau des Schienennetzes im südlichen Baden-Württemberg droht die Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell der letzte wichtige Lückenschluss ohne Strom zu bleiben.“ Während die Elektrifizierung zwischen Friedrichshafen und Lindau bis Ende 2021 fertiggestellt sei und sie auch für die Hochrheinstrecke zwischen Basel und Schaffhausen absehbar sei, sei der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Radolfzell nicht in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden. Ungeachtet dessen gebe es die „Elektrifizierungskonzeption für das Schienennetz in Baden-Württemberg“, in der die Bodenseestrecke als „vordringlich“ priorisiert sei – als Vorbereitung wiederum für ein noch in dieser Legislaturperiode erwartetes Förderprogramm des Bundes.

Region bereitet sich auf Tag X vor

Um für Sonderprogramme gewappnet zu sein, investiere die Region in die Planung einer Vorzugsvariante. Diese sehe neben dem stündlichen IRE zwei stündliche RB-Leistungen im angenäherten Halbstundentakt zwischen Singen und Friedrichshafen vor. Darüber hinaus habe der Kreistags-Ausschuss im Juli 2018 den Interessenverband Bodenseegürtelbahn beauftragt, eine Finanzierungsvereinbarung mit DB Netz und anderen zum Ausbau und zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn auszuhandeln. Der Bodenseekreis erwarte eine Mitfinanzierung der begünstigten Kommunen im Landkreis entlang dieses Streckenabschnitts in Anlehnung an das Finanzierungsmodell für die Südbahn.

Stadt: „Wir danken Herrn Resch„

Die Stadt schließt ihre Pressemitteilung mit den Worten: „Wir danken Herrn Resch freundlichst für sein Angebot der Vermittlung, weisen ihn jedoch für weitere Informationen zu dem Thema auf die öffentlich einsehbaren Sitzungsvorlagen in unserem Ratsinformationssystem hin.“