"Die Gesamtkosten für die Spielstätte betrugen tatsächlich etwa 60 000 Euro." Wichtig sei hier der Ausdruck „Spielstätte“, da er nicht nur den Glaspavillon umfasse, sondern weitere Positionen. Das geht aus einer Antwort der Pressestelle von Donnerstag hervor. Die SÜDKURIER-Redaktion hatte nachgefragt, nachdem Eventmanager Reinhard Weigelt mitgeteilt hatte, dass er der Stadt für den Pavillon nur 18 000 Euro in Rechnung stellte. Wofür also der Rest?

Überlingen Bilanz zum Sommertheater: Eventmanager Reinhard Weigelt sieht seine Rolle im Kultursommer falsch beleuchtet Das könnte Sie auch interessieren

Der Glaspavillon diente als Ausweichspielstätte zum einsturzgefährdeten Kapuziner. Zu den Mietkosten für den Glaspavillon, der mit 18 000 Euro zu Buche schlage, so die Stadtverwaltung, kämen weitere Positionen hinzu. Diese lauteten: "Für zusätzliche Technik, Backstageeinrichtungen, Entwicklung eines alternativen Entwicklungskonzeptes, Tribünenergänzungen, Bühnenböden, Reinigung, Bewachung/Brandwachen, Probenraum, Tantiemen und Kartenvertrieb".

Rückfragen an die Stadt

Damit bleiben noch Fragen zur Gesamtbilanz und zu den Kartenerlösen offen. Auf Rückfragen unserer Redaktion zu einzelnen Posten bat die Pressestelle der Stadt gestern um Geduld, da das Thema und die Zahlen komplex seien.

Abschluss-Party mit Kuchen im Kulturpavillon: Am Ende des Sommertheaters zogen der Förderverein als auch der Projektleiter eine positive Bilanz. Dennoch steht das Projekt für die nächsten Jahre auf der Kippe. | Bild: Hilser, Stefan

Nach Angaben der Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat belaufen sich die Gesamtausgaben für das Sommertheater auf 210 000 Euro. In der Antwort von Donnerstag dieser Woche teilte die Stadt wiederum mit: "Die Gesamtausgaben für den Spielbetrieb betrugen gerundet etwa 158 000 Euro. Hinzu kamen Ausgaben für die Infrastruktur bzw. Spielstätte von gerundet etwa 60 000 Euro. Die Stadt trägt Kosten in Höhe von 118 000 Euro."

Überlingen Verhaltene Besucherzahlen und ein Zuschussbedarf von 111 000 Euro: Stadt verordnet sich für 2019 eine Denkpause für das Überlinger Sommertheater Das könnte Sie auch interessieren

Laut einer Gemeinderatsvorlage sind die Kartenerlöse 2018 um 12 000 Euro gesunken, obwohl die Zahl der Besucher annähernd gleich war wie 2017, und obwohl die „Bühne“ den Auftrag gehabt hatte, die Preise gegenüber 2017 zu erhöhen. Auf die Frage, wie das zu erklären sei, antwortete die Pressestelle der Stadt: "Leider musste man während des Spielbetriebs feststellen, dass die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurücklagen, so dass insgesamt 573 Freikarten an Kinder herausgegeben wurden." Diese Freikarten schmälerten entsprechend die Einnahmen aus Kartenerlösen. Zusätzlich habe es im Vergleich zum Vorjahr eine veränderte Preisstruktur gegeben. "Kartenpreise für die bessere Sitzkategorie wurden erhöht, gleichzeitig wurden die Karten für schlechtere Sitzplätze günstiger angeboten. Eine solch gestaffelte Preispolitik soll einer Vielzahl an Interessenten die Möglichkeit geben, ins Theater zu gehen."

Freikarten zusätzlich?

Das machte eine erneute Rückfrage bei der Stadt nötig. Denn aus der Vorlage geht hervor, dass zu den fast 3000 Eintrittskarten 750 Freikarten für Kinder (nicht 573) hinzugezählt werden könnten, mitnichten also den Erlös aus 3000 Eintrittskarten schmälerten. Auch hierzu versprach die Stadtverwaltung ergänzende Informationen, die zu erstellen aber noch Geduld erfordere.