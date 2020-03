Die Stadtverwaltung Überlingen bietet allen Eltern und Alleinerziehenden, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder. Das kündigte sie in einem Pressetext an. zu den betroffenen Berufen zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.

Die Notbetreuung könne nur dann in Anspruch genommen werden, wenn beide Elternteile oder ein(e) Alleinerziehende(r) in den oben aufgeführten Berufsfeldern beschäftigt sind. Ein Nachweis des Arbeitgebers ist erforderlich, teilt die Stadt mit. Dieses Angebot gilt nur für Kinder oder Schüler, die Kindertageseinrichtungen oder -pflege, Grundschulen sowie die Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen oder den entsprechenden Förderschulen in der Großen Kreisstadt Überlingen besuchen.

Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung der Schulkinder obliegt den Schulleitungen.

Service-Telefon

Für Mütter und Väter, die diesen Service in Anspruch nehmen können und wollen, deren Kinder gesund sind, und in Kindertageseinrichtungen und –pflege versorgt werden, richtet die Stadt Überlingen ab Montag, 16. März, von 10 bis 16 Uhr ein Service-Telefon zur Anmeldung und Koordination ein: 07551/991515

Betroffene Eltern und Alleinerziehende von Schülern der Grundschulen sowie der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen in Überlingen wenden sich direkt an die Schulen, so die Aufforderung der Stadtverwaltung.

Die Stadt betont außerdem, dass Eltern oder Alleinerziehende, die nicht in den oben genannten Berufsfeldern tätig sind, eigenverantwortlich für die Betreuung von Kindern oder Jugendlichen Sorge tragen müssen. Die Stadt bittet um Verständnis, dass die Notbetreuung in diesem Fall nicht in Anspruch genommen werden kann.