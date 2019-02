Die Stadt Überlingen stellte am Donnerstag eine kostbare jüdische Bomberg-Bibel von 1521 mit christlichen Randbemerkungen vor. Letztere könnten für Spezialisten wissenschaftlich sehr aufschlussreich sein. Denn sie deuten darauf hin, dass süddeutsche Franziskaner bereits 1523 vorhatten, eine hebräische Bibel herauszugeben.

Doch auch für ein breiteres Publikum ist die Buchrarität aus den Beständen der wissenschaftlichen Leopold-Sophien-Bibliothek (LSB) interessant, lenkt sie doch den Blick nicht nur auf die "komplexen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden" – wie Kulturamtsleiter Michael Brunner meint –, sondern auch auf die Umbruchszeit der Reformation: die Konflikte zwischen den Konfessionen, den Kampf um den "wahren Glauben", den die Widersacher sowohl mit Gewalt als auch intellektuellen Mitteln führten. Dabei waren die Grenzen manchmal fließend.

Wert im sechstelligen Bereich

Das illustriert auch die Überlinger Bomberg-Bibel, deren Wert laut Brunner im sechsstelligen Bereich liegt. Lange schlummerte sie unbeachtet im Archiv der LSB. Diese war 1832 als erste öffentliche Bücherei in Baden eröffnet worden und habe aufgrund ihrer Sammlungen "weltweite Bedeutung", wie Oberbürgermeister Jan Zeitler hervorhob. Ein Zeitungsartikel über den Drucker Daniel Bomberg brachte den Überlinger Kulturförderer Oswald Burger auf die Idee, im Online-Katalog nachzuschauen, ob auch die LSB eine Bomberg-Bibel besitze, berichtete Zeitler.

Die aufgeschlagene Bomberg-Bibel mit handschriftlichen Randbemerkungen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Bestätigung veranlasste Brunner und die neue LSB-Bibliothekarin Claudia Vogel, das Werk zu begutachten. Dabei stießen sie auf handschriftliche Notizen, vor allem wohl in Hebräisch und Altgriechisch. Den bisherigen Recherchen zufolge seien sie von 1521 bis 1523 entstanden und auf 50 bis 60 Buchseiten, etwa einem Viertel der Bibel, zu finden. Letztere war ursprünglich nur für den jüdischen Gebrauch bestimmt und stammt aus Venedig, wo der Flame Daniel Bomberg die hebräische Bibel, also das Alte Testament, sowohl für Juden als auch Christen druckte.

Das Überlinger Exemplar gelangte 1523 in die Obhut Kaspar Schatzgeyers. Er war ein hoher Franziskaner, Luther-Gegner – sowie Inquisitor und als solcher eigentlich beauftragt, "ketzerische" Bücher zu verbrennen. Trotzdem bewahrte Schatzgeyer, der laut Brunner und Vogel ein vielschichtiger Charakter war, hebräische Bibeln, darunter das Überlinger Exemplar, vor dem Scheiterhaufen und förderte die theologische Auseinandersetzung mit ihnen. Denn um 1500 forderten die Humanisten, die geistige Elite dieser Zeit: "ad fontes", zurück "zu den Quellen", das heißt, zu den ursprünglichen Bibeltexten in den Originalsprachen. Aus gutem Grund: Die Vulgata, die offizielle katholische Fassung auf Latein, strotzte nur so vor Fehlern.

Ein vergrößertes Detail der linken Buchseite, Hebräisch wird von rechts nach links gelesen. | Bild: Stadt Überlingen

Als erster Christ wagte sich der gebürtige Flame Bomberg an den Druck hebräischer Werke, darunter Bibeln, was auch ein gutes Geschäft war. Die Hoffnung auf wirtschaftlichen Erfolg könnte, neben wissenschaftlichem Ehrgeiz, Anreiz gewesen sein, nördlich der Alpen ein Konkurrenzprojekt aufzulegen. So lautet eine These, die Brunner und Vogel derzeit aus den bisher entschlüsselten Randnotizen herauslesen.

So gut wie sicher sei, dass Schatzgeyer die Bibel einem gewissen Lytholacertus "zum Gebrauch" überreichte. Hinter diesem latinisierten Namen vermuten die Zwei den Augsburger Drucker Heinrich Steiner. Die Anmerkungen selbst könnten von der Hand des bedeutenden Hebraisten Konrad Pellikan stammen, ein Vertrauter Schatzgeyers und, wie dieser, Franziskaner. Ihre Freundschaft zerbrach allerdings, als Pellikan den Orden verließ und Lutheraner wurde.

In den Randbemerkungen könnte also einiges stecken. Doch noch befindet man sich im Thesenstadium. Bei ihrem Vortrag handle sich um "einen ersten Zwischenbericht aus einem laufenden Forschungsprojekt", betonten Vogel und Brunner. Das Endergebnis werde man im Frühjahr 2021 publizieren, im Rahmen der dann geplanten Sonderausstellung zum Jubiläum "150 Jahre Städtische Sammlungen". Zeitlers Fazit: "So entsteht ein großes Projekt, das nie geplant war" – dank der Randnotizen und der Arbeit der neuen Bibliothekarin Claudia Vogel, die eine Zehnprozent-Stelle (vier Stunden pro Woche) in der LSB hat. "Ein Einstand nach Maß. Gut, dass wir sie haben", meinte Zeitler mit Blick auf Bibliothekarin Vogel.