von Judith Brouwers

Jeden Mittwoch und Samstag wird die Hofstatt zum Wochenmarkt. Für manchen Hundehalter ist klar: Wenn schon einkaufen im Supermarkt nicht mit Hund geht, dann wenigstens auf dem Markt. So sieht man immer wieder Besucher mit ihren vierbeinigen Gefährten. Das sorgt für Kritik: Der Überlinger Wolfgang Wellern monierte im Sommer bei der SÜDKURIER-Aktion „Rote Bank im Mantelhafen“, dass Hunde auf dem Markt doch eigentlich nicht erlaubt seien – das aber niemand kontrolliere.

Verbot hat hygienische Gründe

Ein Blick in die Marktordnung der Stadt Überlingen zeigt: Laut Paragraph neun sind Hunde, ausgenommen Blindenhunde, während der Marktzeit auf der Hofstatt nicht erlaubt. Das habe hygienische Gründe, teilt Miriam Lara Hohage von der Stadt Überlingen auf Nachfrage mit. „Zu groß ist die Gefahr, dass Hunde sich schütteln, ihre Nase in am Boden stehende Obst- und Gemüsekisten stecken, daran lecken oder gar ihr Geschäft innerhalb der Marktfläche verrichten“, sagt sie.

Um ihre Lebensmittel vor schnüffelnden Hundenasen zu schützen, sehen mittlerweile viele Händler davon ab, ihre Waren in Kisten auf dem Boden anzubieten: „Wir dürfen hier gar nichts mehr auf den Boden stellen“, sagt eine Obst- und Gemüsehändlerin. Sie finde es gut, dass Vierbeiner auf dem Wochenmarkt verboten sind: „Ich bin Tierliebhaberin. Mir tut es leid für Hundehalter, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es richtig.“

Es gibt keine Hinweisschilder

Trotz des Verbots sind Hunde regelmäßige Gäste auf dem Wochenmarkt. Viele Halter wüssten eben nichts von der Regelung, sagt die Obst- und Gemüsehändlerin: „Schilder wären von Vorteil. Aber klar, das ist zusätzliche Arbeit fürs Ordnungsamt. Da muss morgens einer kommen und das Schild aufstellen und abends muss es wieder weggeräumt werden.“ Ihren Namen möchte die Händlerin nicht nennen, zu groß ist ihre Sorge, Kunden mit ihrer Meinung zu verprellen. Doch sie ist mit ihrer Einstellung nicht alleine: Auch andere Händler wünschen sich, dass die Stadt das Verbot klarer kommuniziert.

Käsehändler Timm Ziegler sieht immer wieder, dass das Ordnungsamt Menschen mit Hund vom Markt verweist. | Bild: Judith Brouwers

Tatsächlich gibt es keine Schilder auf dem Markt, die auf das Hundeverbot hinweisen. Das ist nach Meinung der Marktbesucherin Waltraud Bachen unzureichend: Obwohl es die Verordnung seit Jahren gibt, wusste die Überlingerin bislang nichts davon. „Was nützt ein Verbot, wenn‘s keiner kennt?“, sagt sie.

Urlauber von Verordnung überrascht

Und so kommt es, dass viele Hundehalter ihre Tiere mitbringen, nicht wissend, dass sie gegen die Marktordnung handeln. Eine Familie aus Bonn, die regelmäßig Urlaub in Überlingen macht, ist von der Verordnung überrascht: „Ich wusste gar nicht, dass es ein Verbot gibt“, sagt der Familienvater, der zwei Hunde an der Leine bei sich führt. Nachvollziehen kann der Gast die Regelung nicht: „Man passt ja auf, dass die Hunde nicht an die Stände gehen.“ Seine Frau sieht das ähnlich: „Hunde sind keine Bakterienschleudern, die Bakterien kommen eher vom Hof selbst.“

Dass keine Schilder aufgestellt seien, bewahrte laut der Stadt die Hundehalter bisher vor Sanktionen. „Da die Betroffenen in der Regel einsichtig waren und auf dieses Verbot nicht durch gesonderte Hinweisschilder aufmerksam gemacht wird, konnte bislang von einem Bußgeldverfahren abgesehen werden“, sagte Miriam Lara Hohage. Mit bis zu 500 Euro könnte das Mitbringen von Hunden als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Wolfgang Wellern kritisierte auf der roten SÜDKURIER-Bank auch, dass die Stadt das Verbot nicht konsequent kontrolliere. Miriam Lara Hohage widerspricht ihm: „Hundeführer werden auf dem Wochenmarkt durch den Gemeindevollzugsdienst angesprochen, auf das Hundeverbot hingewiesen und zum Verlassen aufgefordert.“

Susanne Schmauder mit ihrer Hündin Sally auf dem Überlinger Wochenmarkt. Die Rentnerin kann das Hundeverbot für so kleine Hunde wie ihren Border Terrier „Sally“ nicht nachvollziehen. | Bild: Judith Brouwers

Die Händler bestätigen, dass schon so mancher Hundebesitzer des Marktplatzes verwiesen wurde. Eine Händlerin sagt, dass das Ordnungsamt regelmäßig auftauche: „Mir sind schon Kunden verloren gegangen, die wegen des Verbots nicht mehr kommen.“ Auch dem Käsehändler Timm Ziegler ist aufgefallen, dass das Verbot seit diesem Jahr stärker geahndet werde: „Vor fünf Jahren hat das noch keinen interessiert. Ich finde das nicht richtig. Da kommen Kunden jahrzehntelang mit ihrem Hund und plötzlich wird ihnen gesagt, sie dürfen das nicht mehr.“

Hundehalterin schon öfter verwiesen

Die Überlinger Hundehalterin Susanne Schmauder lässt sich von der Verodnung nicht abschrecken. Sie sei wegen ihres Border Terriers Sally schon häufiger vom Markt verwiesen worden. „Ich komm immer wieder“, sagt sie. Ihr Hund tue niemandem etwas. Vor allem ärgere sie, dass das Verbot nicht nur samstags, sondern auch mittwochs gelte. „Da ist so wenig los, da geht es doch locker mit Hund.“ Für sie sei vor allem die Größe des Hundes ausschlaggebend: Weil größere Hunde leichter an die angebotenen Lebensmittel kommen, verstehe sie da eher, wenn diese verboten würden. Aber hygienische Gründe kann sie gar nicht nachvollziehen: „Ich hab meinen Hund immer an der Leine und auch noch nie einen Hundehaufen auf dem Markt gesehen.“

Überlinger Wochenmarkt Der Überlinger Wochenmarkt findet jeden Mittwoch und Samstag zwischen sieben und 14 Uhr auf der Hofstatt und in der Münsterstraße statt. Außer, es fällt einer der beiden Markttage auf einen Feiertag, dann wird der Markt am vorhergehenden Wochentag veranstaltet. Neben dem Mitbringen Hunden ist auch das Mitführen von Rädern, Mopeds oder Motorrädern auf dem Marktgelände verboten. Dieselben Regeln gelten auch für den Bauernmarkt, der samstags auf dem Münsterplatz stattfindet.

Die Händlerin Pina De Sanctis zeigt sich aufgeschlossen. Sie findet, dass die wenigen Hunde auf den Markt niemanden stören: „Das Tier dann irgendwo in die Ecke zu setzen, weil es nicht mit auf den Markt darf, finde ich nicht richtig. Dann ist es nur traurig.“ Auch andere – hundelose – Kunden zeigen sich aufgeschlossen. Mehrere Marktbesucher sagen, ihnen seien Hunde auf dem Markt recht, solange sie angeleint seien.