Mehr als 500 Teilnehmer gab es bei der Kinderolympiade in Überlingen zu verzeichnen. Der Nachwuchs durchlief 18 sportliche Stationen, die die Vereine in der Stadt aufgebaut hatten – und der SÜDKURIER war mittendrin.

Ob die neunjährige Janina aus Überlingen-Deisendorf beim Tanzen, der achtjährige Constantin beim Klettern oder die zehnjährige Iris aus Salem-Neufrach beim Schlauchzielwerfen: Nicht nur diese drei, sondern weitere rund 500 Kinder hatten am Samstag jede Menge Spaß bei der vom Stadtwerk am See und der Sparkasse Bodensee präsentierten Kinderolympiade auf Hofstatt, Münsterplatz und Seepromenade. "Es war eine tolle Atmosphäre bei bestem Wetter. Den Kindern hat es viel Spaß gemacht, aber auch die Vereine waren sehr zufrieden“, resümierte Organisator Markus Dufner von der MCD Sportmarketing.

Die Stadt war am Samstag auf jeden Fall wieder einmal in Kinderhand. Angesichts des zunächst bedeckten Wetters dauerte es jedoch etwas, bis die Zöglinge an den Stationen der Vereine erschienen. Doch ab mittags, als die Sonne schließlich hervorlugte, wurde überall gerannt, geworfen und gehüpft, aber auch gelacht, geschrien und gejohlt.

Überlinger Vereine und Einrichtungen hatten 18 Stationen aufgebaut, die von dem Nachwuchs absolviert werden konnten, aber nicht unbedingt mussten. Während der Segel- und Motorsportclub beispielsweise ein Bootsrennen und der Fußballclub ein Torwandschießen ausrichtete, hatte der Alpenverein eine Kletterwand, das Jugendreferat einen Tischkicker aufgebaut.

Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten die Kinder bei "Applaus", Sprinten war beim Leichtathletik-Club angesagt und die Stadt Überlingen hatte ein kreatives Zielwerfen vorbereitet. Aber auch Basketball und Handball, Golf und Billardtisch erfreuten die Kleinen.

Wer in den drei verschiedenen Altersklassen am meisten Punkte gesammelt hatte, stand wie bei den echten Olympischen Spielen bei der abschließenden Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen auf dem Landungsplatz. Doch Markus Dufner, der zwischendurch immer wieder unter anderem mit Sportfragen durchs Programm führte, stellte klar, worauf es bei der Kinderolympiade ankam: „Es geht um den olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles.“ Auch an die unter sechsjährigen Kinder war gedacht worden: Für sie wurden Ponyreiten oder verschiedene Spiele mit dem Jugendreferat Überlingen angeboten. Ein buntes Rahmenprogramm auf dem Landungsplatz rundete die Veranstaltung ab: Mit dabei waren die Tanzgruppe "Up to Lake" des Turnvereins, Muay Thay Gym Mendez (Thaiboxen) und "Zumba" mit "Clever Fit".

Ergebnisse Mädchen 6 bis 8 Jahre: 1. Antonia Krause, 2. Emma Schindler, 3. Marlena Auer

Mädchen 9 bis 10 Jahre: 1. Alessia Ruf, 2. Sofia Möhler, 3. Jule Günzer

Mädchen 11 bis 12 Jahre: 1. SyriaI Ilshaid, 2. Katharina Allgöwer, 3. Zoe Stehle

Jungen 6 bis 8 Jahre: 1. Constantin Schubert, 2. Jona Beets, 3. Elija Alemeroth

Jungen 9 bis 10 Jahre: 1. Leo, 2. Aaron Almeroth, 3. Tim Luer

Jungen 11 bis 12 Jahre: 1. Jonas Albeck, 2. Philipp Clauder, 3. Felix Schellinger

