von Andreas Strobel

Erst vor wenigen Wochen waren die Liegewiesen der Strandbäder noch voll, jetzt sind die Ferien vorbei und die Temperaturen sinken allmählich. Für viele Menschen ist zumindest die zweite Entwicklung begrüßenswert – schließlich war der Sommer 2018 der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Aber welches Fazit ziehen die zahlreichen Strandbäder in und rund um Überlingen? Wir haben bei den Betreibern nachgefragt.

Die Saison geht zu Ende

Das Naturbad in Frickingen-Leustetten hat seit dem vergangenen Sonntag geschlossen. Zum Ende dieser Woche ist dann auch Schluss in Heiligenberg, im Überlinger Strandbad West und in Nußdorf. In Meersburg wird der Saisonabschluss am Sonntag, 15. September, mit einem Fest begangen. Am 23. September schließt das Überlinger Ostbad, am 30. September der Schlosssee in Salem. Bis Ende Oktober bleibt die Badestelle in Hagnau geöffnet. Der Naturstrand in Uhldingen-Mühlhofen ist das ganze Jahr über frei zugänglich.