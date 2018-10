Fische, Schiffe, Wasser – das Thema Bootsbau und Fischfang für die Spielelandschaft im Uferpark des Landesgartenschaugeländes war vorgegeben. Jetzt steht auch fest, wie die Attraktion für große und kleine Kinder aussehen wird. „Wir haben einen tollen Entwurf, der die Idee sehr gut umsetzt“, freut sich Geschäftsführerin Edith Heppeler und ist sicher: „Das wird ein echter Hingucker werden.“ Mittendrin als Herzstück des Uferparks wird das Spieldorado entstehen – mit Klettergerüsten, Rutschen, Schaukeln und Motiven vom Bodensee.

Sechs Büros haben Interesse bekundet

Vorausgegangen war ein Teilnahmewettbewerb, bei dem sechs Büros ihr Interesse bekundet hatten. „Drei Anbieter erfüllten die geforderten Kriterien wie Preis, Spielwert, Haltbarkeit und Unterhalt am besten und wurden aufgefordert, Entwürfe abzugeben“, sagt Heppeler. Der Aufsichtsrat entschied sich am Ende einstimmig für das Konzept der Firma KuKuk GmbH aus Stuttgart. Auf 300 000 Euro ist das Budget für dieses Projekt beschränkt.

Rutschen und Schaukeln für Kleinkinder

Die Anlage besteht aus zwei Teilen. Separat angelegt ist ein Bereich für Kleinkinder mit Rutschen und Schaukeln.

Klettertrail für die größeren Kinder

Der Spielbereich für die größeren Kinder umfasst 1750 Quadratmeter, auf denen ein langer Klettertrail angelegt ist. Manches in der Spielelandschaft für die Landesgartenschau ist mit Händen zu greifen, wie das eine oder andere kleine Boot, das in den Trail integriert ist. „Die Boote hatten für uns zunächst eine asiatische Anmutung“, erklärt Heppeler: „Doch dann haben wir gelernt, dass Felchenfischer früher tatsächlich solche Boote mit flachem Boden hatten.“

Boote schweben im Himmel und verheddern sich in Fangnetzen

Andere Dinge sind bewusst künstlerisch verfremdet und wirken auf den ersten Blick rätselhaft. Doch dann entpuppen sie sich als Bug oder Heck einer Lädine, die im Entwurf berücksichtigt werden sollte. „Die Gestalt ist hier aufgelöst und weniger gegenständlich“, beschreibt die Geschäftsführerin der Landesgartenschau die Idee der Planer: „Auf diese Weise wird die Fantasie angeregt und den Kindern in die Hand gelegt, in welcher Raumsituation sie sich mit ihrem Spiel befinden.“ Die surreale Welt zeige sich beispielsweise auch bei der Fischerei. „Die Boote sind in der Höhe angesiedelt und verheddern sich in den Fangnetzen für die Fische.“

Kinder bewegen sich unter dem Klettergerüst wie auf dem Seegrund

Spannend ist aus Sicht von Heppeler auch der Perspektivwechsel, der mit der Landschaft verbunden ist. „Man bewegt sich im Sand unter den Klettergerüsten quasi wie auf dem Seegrund“, beschreibt sie den Blickwinkel, „und blickt hinauf zu den Schiffen“. Oder zu den silbernen Fischen, die auf Stangen über den Köpfen schwimmen sollen. Blaues Plexiglas vermittelt an manchen Stellen den Eindruck des Wassers.

60 Meter langer Parcours zum Balancieren, Hangeln und Klettern

Bewegungsvielfalt, Herausforderung und Mut stehen für die Planer aus Stuttgart an oberster Stelle bei der Entwicklung der motorischen Angebote in dieser Spiel- und Bewegungslandschaft. Der höchste Punkt unter dem Lädinenmast liegt bei 2,90 Metern und ist durch einen Fallschutz gesichert. Balanceakte, Hangeln und Klettern sollen für einen abwechslungsreichen Verlauf entlang des 60 Meter langen Parcours' sorgen.

Barrierefreie Bereiche „In die Ausgestaltung der Spielelandschaft sind zahlreiche Anregungen aus der Bürgerbeteiligung mit Kindern, Jugendlichen und Familien eingeflossen“, erklärt Edith Heppeler, „unter anderem die Trennung in zwei Bereiche.“ Sinneserfahrungen bezeichnen die Planer der Stuttgarter Firma KuKuk als „unsere Tore zur Welt“. Dazu haben sie auch einige barrierefreie Bereiche geschaffen. „Ein am Himmel schwimmender Fischschwarm auf Federstahlstangen, ein Zerrspiegel und die Klangröhren sind für Rollator und Rollstuhl zugängliche Sinnesstationen“, betonen die Planer in ihren Erläuterungen. „So können in diesem Bereich Jung und Alt und Menschen mit Behinderung zusammen experimentieren und sich im Spiel begegnen.“ KuKuK will mit seinen Räumen nach eigener Darstellung „selbstständige und direkte Wirklichkeitserfahrung sowie den spontanen und ganzheitlichen Umgang mit der Umwelt fördern.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein