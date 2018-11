So ganz glücklich ist Reinhard Weigelt nicht. Weil der Landungsplatz derzeit aufwendig umgestaltet wird, muss er mit seiner Eisbahn "ÜB on Ice" in diesem Jahr an einem anderen Ort die Zelte aufschlagen. Nach langer Diskussion einigte er sich mit der Stadtverwaltung auf die Fläche an der östlichen Uferpromenade vor den ehemaligen Seeschulen. Das Problem: Die Fläche ist deutlich kleiner, der Aufbau ungleich komplizierter.

Doch einen Vorteil bringt der neue Standort mit sich: Weigelt darf seine Eislounge, in der neben Glückwein auch Wein, Bier, Sekt und antialkoholische Getränke verkauft werden, in diesem Jahr direkt auf der Baresel-Plattform aufbauen. Ein Entgegenkommen der Stadt, das den Eventmanager sehr freut: "Das ist mein Zuckerstückchen." Den Gästen der Eisbahn bieten sich aus der zweistöckigen Lounge über der Wasseroberfläche ganz neue Perspektiven auf den See und die Uferpromenade.

Der Blick aus der zweistöckigen Lounge bietet ganz neue Perspektiven. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Die Baresel-Plattform ist ein Überbleibsel vom Bau des Ufersammlers. Als die Kanalisation Anfang der 1970er-Jahre unter die Promenade gebaut wurde, nutze die beauftragte Baufirma "Baresel" die kleine Insel für die Montage der einzelnen Betonelemente. Heute ist sie ein beliebter Aussichtspunkt.

Video: Deck, Martin

