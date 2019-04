von sk

Die Sozialstation Bodensee geht neue Wege mit einem Pilotprojekt im Bodenseekreis: Anfang April fiel der Startschuss zu einem Fortbildungsprogramm in Kooperation mit der Justus-von-Liebig-Schule, wie die Sozialstation in einer Pressemitteilung informiert. Damit soll dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegengewirkt werden.

Vier Monate Unterricht im Pflegezentrum Rauenstein

Im Rahmen des Projekts kehren 25 Mitarbeiterinnen der Sozialstation, die bisher vorrangig hauswirtschaftliche Tätigkeiten verrichtet haben und ohne Pflegeausbildung sind, noch einmal auf die Schulbank zurück: Im Pflegezentrum Rauenstein bilden sie sich in Altenpflege weiter. Über vier Monate hinweg werden sie von Fachkräften der Sozialstation und Lehrkräften der Justus-von-Liebig-Schule unterrichtet. Dabei lernen sie unter anderem typische Krankheitsbilder kennen, bekommen Wissen rund um die Körperpflege, Ernährung und den Umgang mit Angehörigen vermittelt, teilt die Sozialstation mit.

Kreis stellt Unterrichtsräume zur Verfügung

Für diese Fortbildungsoffensive investiert die Sozialstation eigenen Angaben zufolge rund 20 000 Euro, die Justus-von-Liebig-Schule stellt qualifiziertes Lehrpersonal. Die Unterrichtsräume im Pflegezentrum Rauenstein werden vom Bodenseekreis, dem Träger der Justus-von-Liebig-Schule, kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Schulleiter Herbert Weber: "Kurs soll keine Eintagsfliege sein"

Die Intensivschulung dauert bis Ende Juli, informiert die Sozialstation. Ziel sei es, dass sich ein Teil der zukünftigen Pflegeassistentinnen, die zwischen 20 und Anfang 60 Jahre alt sind, anschließend für eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin entscheide. „Der Kurs soll keine Eintagsfliege sein. Wir würden ihn gerne nächstes Jahr wieder anbieten“, blickt Schulleiter Herbert Weber in der Pressemitteilung in die Zukunft. Es sei erfreulich, dass im Rahmen dieses Pilotprojekts zwei Einrichtungen aus der Pflege zusammengefunden hätten und nun Hand in Hand arbeiteten, so Herbert Weber weiter. Und Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation, zeigt sich „froh und stolz, dass wir innerhalb kurzer Zeit ein tragfähiges Konzept auf die Beine gestellt haben“.

Die Idee für das Pilotprojekt entstand laut Sozialstation bei einer Podiumsdiskussion vor einem Jahr, bei der Dorothee Marckmann-Bauer, Leiterin des Pflegezentrums Rauenstein, und Wolfgang Jauch ins Gespräch kamen. Sie fragten sich, warum es keine Zusammenarbeit zwischen ihren Institutionen gebe. Bereits wenige Monate später sei das Schulungskonzept fertig gewesen.