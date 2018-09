Überlingen – Das Resümee des diesjährigen Sommertheaters, das die Stadt erstmals in Kooperation mit den Festspielen Wangen veranstaltete, fällt laut der Hauptorganisatoren positiv aus. Noch steht aber nicht fest, wie und wo es in den kommenden zwei Jahren, in denen der Kapuziner als Spielstätte ebenfalls ausfällt, weitergehen wird.

Die "super Zusammenarbeit mit den Wangenern", die sie gerne fortsetzen möchten, nennen Thomas Becker, Vorsitzender des Fördervereins Sommertheater, und Projektleiter Simeon Blaesi von der Bühne gGmbH bei ihrem Rückblick auf die am Sonntag zu Ende gegangene Theatersaison unisono an erster Stelle. Doch auch mit der Resonanz des Publikums sind sie in diesem Jahr sehr zufrieden. Die Auslastung der insgesamt 26 Sommertheater-Vorstellungen betrug laut Blaesi unterm Strich 75 Prozent. "Das belegt, dass es mit dem Sommertheater wieder bergauf geht", sagt Blaesi. Denn 2017 lag sie – ebenfalls gerechnet auf je 200 Sitzplätze – bei nur 62 Prozent. Damals mussten die Organisatoren, nach dem Ende der Kooperation mit dem Theater Konstanz, schnell eine Zwischenlösung auf die Bühne stellen.

Ziehen Bilanz zum Sommertheater 2018: Thomas Becker (rechts) und Projektleiter Simeon Blaesi uvon der Bühne gGmbH. | Bild: Hanspeter Walter

Familienstück als neues Format

Anfang 2018 kamen die Hiobsbotschaften, dass der Kapuziner wegen Einsturzgefahr als Spielstätte ausfalle und die Stadt deshalb das Sommertheater 2018 streichen wolle. Das alles habe die Leute schon sehr verunsichert, meinen Blaesi und Becker. Deshalb habe man den neuen Kooperationspartner erst mal vorstellen und bewerben müssen, ebenso wie das für Überlingen neue Format des Familienstücks, "Aladdin". Dazu, so Blaesi, habe man auch rund 150 Gratistickets an Grundschulen verteilt. Was die Kartenverkäufe angehe, freue ihn: "Sie haben nach den Premieren zugenommen, das war letztes Jahr nicht so. Die Mundpropaganda muss positiv gewesen sein." Drei Vorstellungen waren ausverkauft: die beiden "Lola Blau"-Aufführungen mit der gebürtigen Markdorferin Selina Ströbele und der Abend mit "Tatort"-Star Christine Urspruch.

Das Familienstück "Aladdin", hier ein Foto von der Abschlussvorstellung, mit seinen Profi- und Laiendarstellern begeisterte beim Sommertheater Überlingen. Auch künftig soll es dieses Format geben. | Bild: Sommertheater

Becker schwärmt: "Aladdin war mein Favorit. Ich will, dass Junge kommen, das sind unsere Zuschauer von morgen." Fazit: "Ein Familienstück werden wir auf jeden Fall wieder machen." Wenn's nach Becker geht, gleich 2019. Zwar findet Blaesi: "Das Sommertheater muss nicht zwangsläufig jedes Jahr stattfinden", wenn 2020 mit der Landesgartenschau sowieso eine "Riesensache" geboten sei. Becker hingegen ist überzeugt: "Kontinuität ist wichtig. Wir haben jetzt einen guten Samen gelegt mit den Festspielen Wangen. Das Pflänzchen müssen wir hegen und pflegen, sonst geht's gleich wieder flöten." Damit es 2019 nahtlos weitergehen könnte, betont Becker, brauche man noch diesen Herbst die Zusage der Stadt, mit der man demnächst über die Zukunft des Sommertheaters sprechen werde.

"Wangen ist ein toller Partner"

Blaesi ist sich mit Becker einig: "Wangen ist ein toller Partner", mit dem sie sehr gerne weiterarbeiten würde. Das Interesse daran sei auch in Wangen groß, nicht nur, weil ein gemeinsam produziertes Sommertheater für beide Städte kostengünstiger wäre als jeweilige Alleingänge. Beide Städte pflegten zudem traditionell ein enges Verhältnis. So besuchten etliche Wangener auch das Überlinger Sommertheater, angefangen vom Oberbürgermeister über Stadtvertreter bis hin zu den "Aladdin"-Laiendarstellern aus Wangen, denen wiederum ihre Überlinger Amateurkollegen eine Visite abstatteten. Blaesi nennt weitere Vorteile einer Kooperation: "Wir kriegen 100-prozentig eingespielte Produktionen", da die Wangener Festspiele immer zuerst stattfänden. Und die Wangener Akteure, alle freiberufliche Künstler, könnten zweimal spielen, bevor im Herbst wieder die Saison an den festen Theatern starte. Die Zeitspanne von Ende August bis Mitte September für Überlingen, wie dieses Jahr, passe also auch künftig bestens. Und wenn ab 2021 der sanierte Kapuziner wieder als Spielstätte zur Verfügung stehe, sei man vom Wetter ja unabhängig.

Bleibt der Glaspavillon eine einmalige Angelegenheit?

Der Glaspavillon, der laut Blaesi mit seinem "Theater-im-Park"-Flair viele Zuschauer begeisterte, war aller Voraussicht nach eine einmalige Angelegenheit für 2018. Und auch sein temporärer Standort kann im kommenden Jahr wegen der benachbarten Kapuziner-Baustelle nicht für Veranstaltungen genutzt werden.

Sommertheater Überlingen Veranstalter des Sommertheaters ist seit 2017 die Stadt Überlingen, organisiert wird es vom Förderverein Sommertheater und der Bühne gGmbH. Zuvor stand das Sommertheater, das 1985 in Meersburg begründet wurde und seit 2003 in Überlingen spielt, unter der Regie des Theaters Konstanz. Diese Kooperation endete Anfang 2017, als Überlingen den Zuschuss auf 30 000 Euro halbierte und in Folge den Theatervertrag mit Konstanz aufkündigte. Der Förderverein und "Bühne" organisierten für 2017 eine Zwischenlösung mit dem Theater Gera/Altenburg. Dessen Schauspieldirektor Bernhard Stengele, der dem Sommertheater eng verbunden ist, meinte aber, auf Dauer brauche dieses einen festen Theaterpartner. Der Förderverein streckte seine Fühler schließlich nach Wangen aus, das nur rund 75 Kilometer entfernt liegt und dessen 2010 gegründete Festspiele dem Sommertheater vergleichbar sind allerdings mit einem Unterschied: In Wangen gibt es eine große Zahl an Sponsoren, deren Spenden für die Festspiele sich laut "Bühne"-Chef Simeon Blaesi jährlich "locker auf 50 000 Euro und mehr" summieren. In Überlingen ist das überschaubarer: 2018 nahm der Förderverein 7000 Euro an Spenden entgegen. Diese gibt er ebenso an die Stadt weiter wie den Reingewinn aus seiner Pausenbewirtung, der für 2018 noch nicht ermittelt ist. 2017 überwies der Förderverein der Stadt rund 31 000 Euro, inklusive 7500 Euro aus dem bisher einmaligen Crowdfunding. Eine Gesamtbilanz der Einnahmen und Ausgaben des Sommertheaters 2018 liegt derzeit noch nicht vor. (flo)

