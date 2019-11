von Susanne M. Mohr

Socken sind im Alltag und sprachlich gesehen unverzichtbar: Das lateinische „socculus“ bezeichnete ursprünglich einen kleinen „griechischen Strumpfschuh“, der sich robuster ausgestaltet in West- und Nordeuropa unter anderem als englische „socks“, niederländische „sokken“, finnische „sukka“ oder schwedische „socken“ durchsetzte. Kalte Füße wollte schließlich niemand haben.

Überlingen Die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt: Hier gibt es eine Übersicht über die Adventsbasare in Überlingen und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Nebenbei schlichen sich auf weichen Socken Redensarten ein, die wir bis heute kennen und benutzen. Um uns von A nach B zu bewegen, machen wir uns auf die Socken. Wir sind „von den Socken“, also völlig überrascht, als hätte man uns die Schuhe (mitsamt Socken) von den Füßen gezogen. Socken, die für einen längeren Fußmarsch in Gummistiefeln steckten, heißen „Socken al Forno“. Manche Zeitgenossen haben einen Sockenschuss, andere wiederum bezeichnen wir anerkennend als „coole Socke“. Dennoch sollte man sich überlegen, ob es eine gute Idee ist, den lieben Ehemann, Sohn, Vater, Bruder, Onkel oder Schwager zu festlichen Anlässen mit Socken zu beglücken. Kein Mensch freut sich darüber. Wie alles, was wir täglich benötigen, werden sie langweilig und zuweilen sogar zum Ärgernis.

Verschwinden auf Nimmerwiedersehen

Werden Sockenpaare nicht vor der Wäsche zusammengeknotet, verschwinden die Gegenstücke auf Nimmerwiedersehen. Einzelne Socken füllen ganze Schubladen, befeuern Foren für einsame Socken, zahlreiche Tipps und „ways to re-use lonely socks“, Lonely-Socks“-Schilder und sogar einen „Tag der verschwundenen Socke“. Ob nun verknotet oder nicht, nach der Wäsche sind alle Socken meist um eine Größe geschrumpft. (Wer im Hallenbad das erbarmungswürdige Ächzen aus der engen Nachbarkabine vernimmt oder selber versucht, zu kleine Socken über zu große und obendrein feuchte Füße zu würgen, darf kräftig mitseufzen).

Coole Socke macht sich sicher auf die Socken

Wenn Ihr lieber Ehemann, Sohn, Vater, Bruder, Onkel oder Schwager sich auf den letzten Drücker ein tolles Geschenk wünscht, das sich nur im Expressverfahren beschaffen lässt, wenden Sie sich an einen mitfühlenden männlichen Verkäufer. Drohen Sie damit, dass Sie Socken schenken müssen, wenn das Gewünschte nicht rechtzeitig geliefert werden kann. Wetten, dass die coole Socke von Verkäufer sich unverzüglich auf die Socken macht und beschafft, worüber Man(n) sich wirklich freut?