Es ist nichts Neues, dass das Gastronomiegewerbe händeringend nach Personal sucht. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat sich deswegen etwas Besonderes einfallen lassen: ein sogenanntes Gastro-Mobil. Ein umgebauter Bus, der Jugendlichen auf spielerische Art die Branche schmackhaft machen soll. Als der Infobus an der Janusz-Korczak-Schule in Deisendorf stoppte, hat der SÜDKURIER einen Blick hineingeworfen.

Sein Auftrag ist klar definiert: Jungen Menschen das Gastronomiegewerbe schmackhaft machen. Seit Jahren lenkt Siegfried Lechler das sogenannte Gastro-Mobil kreuz und quer durch Baden-Württemberg. Von Montag bis Samstag macht er Halt an Schulen, wenn Jobmessen stattfinden auch mal sonntags. Lechler ist einer, der seine Begeisterung auch vermitteln kann. 45 Jahre als Koch auf der ganzen Welt unterwegs, seit zwei Jahren in lehrender Funktion.

Dass er mit großen Schritten auf die Rente zugeht, merkt man ihm nicht an. Graue Haare, ja. Aber diese sind schulterlang. Dazu sein markanter Bart. Das Äußere lässt erahnen, dass er seine Freizeit nicht im Schaukelstuhl verbringt. "Bald ist es wieder soweit", lacht er und lässt eine Pause, während er immer weiter nickt. Das Lachen hört auf, das Grinsen bleibt. Er kann die Vorfreude nicht zurückhalten. „Dann bin in Wacken.“ Wer es nicht weiß: Es ist nicht irgendein Festival, es ist eines der weltgrößten mit Metal-Musik.

„Wenn es in der Küche mal stressig wurde, haben ich die Musik so laut aufgedreht, dass das Geschirr anfing mitzutanzen“, erinnert Siegried Lechler und lacht erneut. Zur Begrüßung haut er den Menschen erst mal auf die Schulter und sagt zu jedem Du. "Ich bin der Siggi." Zu Schülern, aber auch zu den Lehrern. Er darf das. Auch in Deisendorf, wo er auf dem Gelände Janusz-Korczak-Schule Halt gemacht hat – ironischerweise gerade gegenüber des Landgasthofs Löwen, der Ende Oktober schließen wird, da Wirt Winfried Keller keinen Nachfolger findet.

Siegfried Lechler versucht mit viel Hingabe, die Schüler für seinen Beruf zu begeistern. Er merkt sich alle Gesichter. „Mein Freund“, es folgt ein Griff ins Genick, „jetzt bist du dran, stell dich drauf“. Eine Sekunde später steht der Schüler auf dem „Gastro-Surfer“, ein Spiel, das Geschicklichkeit und Geistesgegenwart erfordert – ein Vorgeschmack auf einen Beruf in der Gastronomie. Auf einem sich abwechselnd in verschiedenen Richtungen neigendes Brett muss das Gleichgewicht gehalten werden. Während dessen erscheinen auf der Leinwand davor Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten. Per Fußdruck auf Sensoren im Brett wird die Antwort gegeben. Der Schüler entscheidet sich richtig, war aber zu langsam. „Du musst schneller sein oder willst du eine kalte Suppe servieren?“, plärrt Lechler.

An diesem Vormittag ist nicht zu erahnen, dass die Janusz-Korczak-Schule ein sonderpädagogisches Bildungszentrum ist. Die Schüler haben sichtlich Spaß und Siggi sie im Griff. Das Gastro-Mobil ist eine Aktion der Dehoga Baden-Württemberg, einem Hotel- und Gaststättenverband mit 12 000 Mitgliedern. Eva Hellmann hat den Kontakt hergestellt. Die Berufsintegrationshelferin misst der Veranstaltung große Bedeutung zu. „In kürzester Zeit können die Schüler sich an den Anforderungen einer Berufssparte erproben und Talente entdecken“, sagt Hellmann und weiß, dass dies wertvoller ist, als klassische Informationsveranstaltungen. Die einzelnen Stationen, sieben an der Zahl, erfordern etwa ein gutes Gedächtnis, Kalkulationsvermögen oder Kreativität.

Julian besucht die zehnte Klasse und möchte gerne Koch werden. „Schon früher habe ich immer gerne mit meiner Oma gekocht“, erzählt der 17-Jährige von seinem grundsätzlichen Interesse. Durch einen Zufall hat sich dieses verstärkt. Er begann ein Praktikum in der kaufmännischen Abteilung eines Unternehmens, fand es aber langweilig. „Ich wollte dort nicht mehr weitermachen und aus der Not heraus haben sie mich in der Kantine mithelfen lassen“, berichtet Julian, der davon überrascht wurde, wie viel Spaß es ihm machte.

Kein Wirt aus der Region anwesend

Anders gelagert ist es bei Noah. „Ich weiß schon, wie es in der Küche abläuft“, erzählt der 16-Jährige. Das Zusammenspiel mit anderen Menschen bereitet ihm Freude. „Und ich kann mit dem Stress unter Zeitdruck zu arbeiten, gut umgehen“, erkennt der Neuntklässler bei sich eine dringend notwendige Eigenschaft für den Beruf.

Doch Siegfried Lechler ärgert sich, dass kein Gastronom vor Ort ist, obwohl im weiten Umkreis alle informiert worden seien: „In anderen Städten holen die sich bei uns einen Azubi nach dem anderen.“ Formale Dinge zählen nicht. „Keiner muss eine zehnseitige Bewerbung abgeben“, sagt er, „ich unterhalte mich fünf Minuten, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, kann ich die Schüler direkt vermitteln, zumindest für ein Praktikum." Auch in Deisendorf seien Schüler dabei gewesen, die er guten Gewissens untergebracht hätte. „Mir sind Gastronomen bekannt, die hätten sich gerne hier gezeigt, haben allerdings derart wenig Personal, dass sie niemanden entbehren können“, berichtet Eva Hellmann.

Nach anderthalb Stunden wird alles zusammengebaut. Lechler nimmt Platz auf dem Fahrersitz. Es geht nach Heilbronn. „Wenn ich Pech habe, brauche ich bei Stau auf der A81 für 40 Kilometer schon mal zwei Stunden.“ Dann hilft nur eins: Radio an und die Metal-Musik aufdrehen.

"Wir müssen es schaffen, die Schönheit unseres Berufs herauszustellen" Horst Müller ist Kreisvorsitzender des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Im Interview mit dem SÜDKURIER spricht der Hagnauer Gastronom über Personalnöte und mögliche Lösungsansätze. Wie akut sind die Nachwuchssorgen in der Gastronomie? Die Gastronomie hat definitiv, so wie jede andere Branche, Nachwuchssorgen. Der Stellenwert und das Ansehen von dualen Ausbildungsberufen muss gesellschaftlich wieder steigen. Hinzu kommt natürlich, dass wir in einer Region mit Vollbeschäftigung leben. Dies ist schön, aber eben auch eine große Herausforderung, aus dem derzeit sowieso „kleinen Pool“ an verfügbaren Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt, Auszubildende zu finden und für unsere Branche zu begeistern. Auf welche Weise akquirieren Sie gewöhnlicher Weise neues Personal? Entsprechend der ausgeschriebenen Position unterschiedlich: Teilweise deutschlandweit und sogar europaweit in branchenspezifischen Online-Portalen, aber auch ganz regional. Wir sind eine internationale Branche. Auf Grund der aktuellen Lage nutzen wir inzwischen jedes uns zur Verfügung stehendes Mittel. Wir treten in Kontakt mit inländischen und vermehrt auch ausländischen Schulen, um junge Menschen hier direkt für unsere Branche zu begeistern. Zusatzangebote wie zum Beispiel Reisekostenerstattung oder freie Unterkunft am Arbeitsplatz sind hier inzwischen schon obligatorisch. Wie beurteilen Sie den Nutzen des Gastro-Mobils? Das Gastro-Mobil ist eine pfiffige, junge Idee, um das abwechslungsreiche Spektrum der Hotellerie und Gastronomie Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzuzeigen. Ein bisschen unkonventionell, humorvoll und lebendig, so wie unsere Branche eben ist. Im Gegensatz zu vielen konventionellen Werbemitteln unsere Branche ist dieser praktisch und spielerisch umgesetzte „Erfahrungsbus“ eine extrem gelungene Werbemaßnahme, um bei jungen Menschen das Interesse für unsere Branche zu wecken. Ein Mitarbeiter des Gastro-Mobils bemängelte, dass kein ortsansässiger Gastronom vor Ort gewesen ist, als das Gastro-Mobil in Deisendorf war. Und das, obwohl alle informiert gewesen seien. Warum nutzt diese Chance niemand? Sicherlich wird dies von Ort zu Ort unterschiedlich stark genutzt. Ich selbst war vor Ort in Friedrichshafen als das Gastro-Mobil am Berufschulzentrum einen Stopp machte. Die Mitarbeiter des Gastro-Mobils machen auch ohne uns einen super Job, weil sie selbst aus der Branche kommen. Dies soll natürlich keine Ausrede sein, aber auch dies ist ein Nebeneffekt unserer Personalprobleme. Viele der Ehrenamtler sind meist Inhaber oder Betreiber, welchen es oft aus personellen Gründen nicht möglich ist, ihren Betrieb alleine zu lassen. In immer kürzer werdenden Abständen lesen wir hier von einer weiteren Betriebsaufgabe – meist immer aus denselben Gründen. Was müsste sich grundlegend ändern, um die Gastronomie für Auszubildende attraktiver zu machen? Diese Frage kurz zu beantworten ist fast nicht möglich. Teilweise ist es ein gesellschaftliches Problem: welchen Stellenwert hat Dienstleistung in Deutschland? Teilweise müssen wir es aber als Branche schaffen, die Schönheit unseres Berufs herauszustellen. Mit einer Ausbildung als Koch oder Hotelfachmann ist man bereit die Welt zu erobern: In keiner Branche kann man so schnell Karriere machen. Außerdem stellen Thematiken wie Mindestlohn oder Arbeitszeitgesetze unsere Branche weiterhin regelmäßig an den Pranger, wobei schon seit vielen Jahren, besonders in unserem Metier, für gute Leute weit mehr als Mindestlohn bezahlt wird. Was wir brauchen, ist mehr Flexibilität aus bürokratischer Sicht. Trotzdem erschwert uns die Politik, durch immer mehr Auflagen unserem eigentlichem Beruf, gute Gastgeber zu sein, nachzugehen. Fragen: Christoph Heuser

