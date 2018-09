Die Zahlen klingen beeindruckend: Mehr als 700 000 Gästeübernachtungen im Jahr 2017, 2,1 Millionen Tagestourist, Platz vier unter den beliebtesten Urlauberorten am Bodensee. Überlingen ist bei Touristen so beliebt wie noch nie. Doch das hat auch seinen Preis: "Die Gäste, die zu uns kommen, erwarten auch eine gewisse Infrastruktur", sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler und richtete sich an die Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus von CDU und Grüne im Landtag, die gestern in Überlingen tagten.

Deutlich weniger Einnahmen durch Gewerbesteuer

Zeitler nannte ein Beispiel: Um das "Alleinstellungsmerkmal" als Gartenstadt am See zu erhalten, beschäftigt die Stadt Überlingen 26 Gärtner. In Horb am Neckar, wo Zeitler bis zu seiner Wahl zum Überlinger OB als Baubürgermeister tätig war, seien es bei einer vergleichbaren Einwohnerzahl gerade einmal fünf oder sechs gewesen. "Das ist ein immenser Kostenfaktor." Zugleich sei Überlingen aber kein großer Wirtschaftsstandort. Rund 11 Millionen Euro habe die Stadt im vergangenen Jahr an Gewerbesteuern eingenommen. Die 22 500-Einwohner-Stadt Nagold im Vergleich habe mit 25 Millionen Euro mehr als das Doppelte eingestrichen. "Wir müssen unseren Blick auf die örtliche Wirtschaft richten", räumte Zeitler ein, ein großer Industriestandort werde Überlingen aber nie werden.

Jankowiak: Gastgewerbe muss investieren

Deshalb sei der Tourismus sehr wichtig für die hiesige Wirtschaft. Dieser soll in den kommenden Jahren sogar noch weiter wachsen. Wie eine interne Analyse ergeben habe, brauche Überlingen in den nächsten Jahren ein Drei-Sterne-Hotel und moderne Ferienwohnungen, sagte Zeitler. Aber auch das bestehende Gastgewerbe müsse sich attraktiver aufstellen und investieren, sagte Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH. "Hier haben mir einen Investitionsstau."

Um den "Qualitätstourismus", wie es Jürgen Jankowiak nennt, aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen, sei Überlingen auf Fördergelder von Land und Bund angewiesen. "Die Leute kommen mit der Erwartung, sich hier erholen zu können. Das macht es nötig, dass wir über strukturpolitische Programme unterstützt werden", sagte OB Zeitler. Auch der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne), der selbst lange im Überlinger Gemeinderat saß und nach wie vor einen Platz im Kreistag hat, erklärte seinen Kollegen aus dem Landtag, das die Kommunen am Bodensee eine besondere Tourismusförderung bräuchten.

Das erkannten auch die Vertreter von CDU und Grünen: "Es ist wichtig, zu sehen, wie existenziell diese Landesmittel für Überlingen sind", sagte etwa Susanne Bay (Grüne). Die Abgeordneten brachten aber auch mögliche Einnahmequellen wie Zweitwohnungssteuer und Einkommenssteuer ins Spiel.

Mit der Bahn zur LGS Die Überlinger Infrastruktur wird vor allem im Jahr 2020 auf die Probe gestellt. Zur Landesgartenschau werden tausende zusätzliche Besucher in der Stadt erwartet. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation am Bodensee und des Mangels an Parkplätzen in Überlingen setzen die LGS GmbH und die Stadt setzen darauf, dass möglichst viele Besucher mit der Bahn anreisen. Doch gerade im Ausstellungsjahr könnte es aber Probleme geben: "Im Jahr 2020 gibt es um Überlingen herum nur Baustellen", beklagt LGS-Geschäftsführer Roland Leitner gegenüber der Landespolitiker von Grünen und CDU. So sind Arbeiten an der Südbahn zwischen Ravensburg und Aulendorf, sowie an der Gäubahn zwischen Singen und dem Schwarzwald geplant. Die Lösung sollen Shuttlebusse sei, die die Menschen direkt von den Bahnhöfen in Engen, Mengen und Sigmaringen zur Gartenschau in Überlingen bringen – finanziert vom Land. Ein weiteres Problem könnte der der Umbau des Bahnsteigs am Bahnhof Therme werden. Dieser sollte für die Barrierefreiheit rechtzeitig zur Gartenschau verlängert und erhöht werden. Ob das rechtzeig klappt, ist fraglich, klagt Oberbürgermeister Zeitler: "Eigentlich ist das eine Baumaßnahme von zwei Monaten, aber das Planfeststellungsverfahren dauert zwei Jahre. Das ist ärgerlich." (mde)

