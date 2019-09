von Georg Exner

Einen Blick in die Zukunft des Orts hat der Ortschaftsrat von Bonndorf in seiner jüngsten Sitzung getan. „Zukunftsplanungen „lautete der Tagesordnungspunkt, der nach den Worten von Ortsvorsteher Dominik Schatz „einen Rahmen für die Entwicklung von Bonndorf in den nächsten 20 Jahren“ schaffen soll. Als Mittel zum Zweck dienten ihm farbige Kärtchen, auf die die Ortschaftsräte während eines etwa zehnminütigen Ideensammels rund 40 Vorschläge schrieben.

Keine Gaststätte und kein Laden mehr

Im Mittelpunkt stand die Infrastruktur im Stadtteil, in dem es keine Gaststätte und keinen Laden mehr gibt. Eine bessere Nahversorgung, entweder als Dorfladen, Automatenstation oder Verkaufswagen, wurde angeregt, außerdem ein Faltblatt, auf dem die sporadischen Einkaufsmöglichkeiten am Bäcker- und Metzgerwagen zusammengefasst werden sollen.

Bessere Anbindung an Überlingen und Ludwigshafen

Eine mindestens ebenso große Bedeutung hat die Verkehrsanbindung von Bonndorf sowohl nach Überlingen als auch ins vier Kilometer entfernte Ludwigshafen mit seinen Läden, Banken und Tankstellen. Der Radwegbau in beide Richtungen sei eine alte Forderung, die, so Schatz, von der Stadt bisher mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit des Landkreises für die Kreisstraßen, an denen die Radwege entlangführen sollen, abgeschmettert wurde. Hier würde sich, so die Vorstellung des Ortschaftsrats, ein gemeinsames Vorgehen mit Nesselwangen und Hödingen empfehlen.

Wunsch nach regelmäßigen Busverbindungen

Das betrifft auch eine regelmäßige Busverbindung dieser Orte mit Überlingen sowie als Shuttlebus nach Ludwigshafen. Dominik Schatz wies darauf hin, dass in den drei Ortsteilen mit rund 2000 Einwohnern immerhin mehr als zehn Prozent der Bevölkerung lebten. In Überlingen werde in dieser Hinsicht für Stadtbezirke mit weniger Bevölkerung mehr getan.

Überlingen Dominik Schatz ist seit fünf Jahren Ortsvorsteher in Bonndorf. Er erzählt, warum er weitermachen möchte und was die Arbeit für ihn so besonders macht Das könnte Sie auch interessieren

Zur Sprache kam auch ein „Mitfahrbänkle“, auf dem man sich niederlassen kann, um von Autofahrern nach Überlingen oder Ludwigshafen mitgenommen zu werden. Auch das Fehlen eines Fußwegs zum Stadtteil Walpertsweiler wurde vom Ortschaftsrat kritisiert.

Ortsvorsteher schlägt Männerstammtisch vor

Dem Gemeinschaftsgefühl in Bonndorf soll ein Vorschlag des Ortsvorstehers dienen. Er regte einen Männerstammtisch an, zu dem man sich wöchentlich im Foyer des Bürgersaals treffen könnte. Eine kurze Diskussion um die Zielgruppe des Stammtischs wurde von einer Ortschaftsrätin mit den Worten beendet: „Wir Frauen kommen auch so ins Gespräch.“

Vorschläge sollen an Stadt gegeben werden

Die Vorschläge sollen jetzt diskutiert und konkretisiert werden und dann an die Stadt gehen. Manches, wurde betont, könne man auch in Eigeninitiative unter Einbindung des Fördervereins realisieren. Für das laufende Rechnungsjahr beschränkte man sich auf ein neues Rednerpult und eine neue Heizungssteuerung für den Bürgersaal. Auch für eine Sanierung des Sportplatzes wäre man dankbar, doch kostet diese rund 100 000 Euro.