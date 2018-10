von Julia Rieß

Dass die Begegnung mit einem Pferd das Leben verändern kann, erlebte Monika Friesenhagen. „Bis zu meinem 32. Lebensjahr hatte ich gar nichts mit Pferden zu tun“, erzählt sie, und dann habe sie ein Erlebnis gehabt, das ihr Leben auf den Kopf stellte. Sie arbeitete als Lehrerin an der Sonnenbergschule Salem, am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, Schwerpunkt geistige Entwicklung. Während eines Schullandheimaufenthaltes im Allgäu organisierten die Lehrer spontan einen Ausflug zu einem nahe gelegenen Reiterhof.

Vom Rollstuhl auf den Pferderücken

Monika Friesenhagen erinnert sich: „Eine Schülerin saß mit einer Spastik überwiegend im Rollstuhl, und sie hatte panische Angst vor Tieren. Innerhalb kurzer Zeit saß dieses Mädchen beidseitig von zwei Helfern gesichert singend auf dem Pony und ihre starke Spastik in den Beinen ließ deutlich nach.“ Dieses Erlebnis beeindruckte die Lehrerin derart, dass sie kurz darauf anfing, reiten zu lernen, um die Zusatzausbildung zur Reitpädagogin zu machen. Seither haben alle Schüler der Sonnenbergschule die Möglichkeit der Heilpädagogischen Förderung mit Pferden im Rahmen ihres Schulunterrichts.

Überlingen Einfach tierisch: "Das Pferd ist dein Kumpel, der hört dir immer zu" Das könnte Sie auch interessieren

Und immer wieder erlebt die Reitpädagogin, wie sich der Umgang mit dem Pferd positiv auf die Schüler auswirkt. Wie bei dem Jungen, dem bei einem geführten Ausritt im Wald plötzlich Tränen übers Gesicht liefen. „Ich war sehr erschrocken“, sagt Monika Friesenhagen, „fragte, ob er Angst habe, absteigen möchte, oder ihm etwas weh täte, er verneinte durch Kopfschütteln. Er war im Moment nicht fähig zu sprechen und ließ seinen Tränen freien Lauf.“ Am Abend sprach die Lehrerin ihn darauf an, wollte wissen was los war. Er antwortete: „Das war halt, weil's so schön war.“ Das Gefühl vom Getragen werden, vergleichbar mit der Mutter, die ihr Kind in den Armen wiegt", erklärt Friesenhagen, "löste bei dem Jungen diesen sehr emotionalen Prozess aus". Sie habe auch nicht sprechende Kinder auf dem Pferderücken erlebt, die angefangen hätten durch den Rhythmus der Pferdeschritte zu lautieren. Kinder, die stark stotterten, aber beim Pferd plötzlich flüssig mit diesem hätten reden können. Und hyperaktive Kinder, die beim Getragen werden auf dem Pferd ganz ruhig geworden seien.

Holger Schüler live Passend zur Serie „Einfach tierisch“ präsentiert der SÜDKURIER am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr im Milchwerk in Radolfzell den bekannten „Hundeversteher“ Holger Schüler. Die Zuschauer erwartet die zweistündige Bühnenshow „1 – 2 oder 3“ mit Beispielen direkt am Hund vorgeführt – lehrreich, amüsant und ohne Tricks. Tickets für die Veranstaltung gibt es in allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, telefonisch unter http://0800 999 1 777 und im Internet unter http://ticket.suedkurier.de. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten das Ticket 10 Euro günstiger.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein