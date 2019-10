von Eva-Maria Bast ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

In der Nacht, bevor ein Kind zur Welt kommt, schlafen viele Eltern nicht. Was sie in jener Nacht noch nicht wissen: dass sie auch in den kommenden Jahren in dieser Nacht kaum schlafen werden. Denn die Nächte in den folgenden Jahren, die gehören der Vorbereitung des Kindergeburtstags: Kuchen backen, dekorieren, Spiele vorbereiten und dergleichen mehr.

Manche Eltern fühlen sich überfordert

Manche Eltern fühlen sich ziemlich unter Druck oder überfordert, eine größere Gruppe von Kindern über mehrere Stunden so zu beschäftigen, dass alle Seiten glücklich und zufrieden sind. Diese Erfahrung hat auch Silke Merten gemacht und daraus eine Geschäftsidee entwickelt: „Während ich mit meinen Freundinnen, meinem Säugling und den großen Geschwisterkindern auf dem Spielplatz war, waren die Mamis allesamt ziemlich panisch vor dem nächsten Kindergeburtstag. Alle einen Säugling im Arm, wollten sie dem großen Geschwisterkind einen tollen Geburtstag bieten.“

Merten: „Was ich kann, ist organisieren“

Prompt hatte Silke Merten eine Idee: „Ich bin Projektmanagerin mit langjähriger Berufserfahrung und was ich kann, ist organisieren.“ Sie fragte ihre Freundinnen, was sie denn von der Idee halten würden, die Organisation für einen solchen Geburtstag abzugeben. Die Freundinnen waren begeistert.

Meinung Kindergeburtstage: Schluss mit den Mega-Partys! von Kevin Rodgers Das könnte Sie auch interessieren

„Topfschlagen reicht einfach nicht mehr aus“

Silke Merten begann, ihre Idee in die Tat umzusetzen. Sie packte Kostümkisten, Bastelkisten und Mottokisten mit Deko und Kuchenformen, überlegte sich Spiele, kontaktierte Clowns und Zauberer und gab sich einen Künstlernamen: Sisimba, bestehend aus den Initialen ihres Mädchennamens, Silke Simone Backes. „In meiner Kindheit haben wir Topfschlagen gespielt, eingepackte Schokolade mit Messer und Gabel auspacken dürfen oder Salzbrezelchen von einer Schnur geknabbert“, blickt sie zurück. „Meine Eltern haben sich Zeit genommen, etwas vorbereitet und wir Kinder waren der Mittelpunkt. Das hat meine Erinnerung unvergesslich gemacht! Das möchte ich den heutigen Kindern auch schenken. Wir sind jedoch in einer anderen Zeit, das Topfschlagen reicht einfach nicht mehr aus.“

Raus zur Schatzsuche auf den Spielplatz

Die zweifache Mutter Léa Marion hat Silke Mertens Dienste schon in Anspruch genommen: „Sie hat mir das Esszimmer dekoriert und alle Kostüme gegeben. Wir hatten Mädchen- und Jungskostüme, die die Kinder gerne angezogen haben, und wir haben am dekorierten Tisch gegessen. Dann sind wir raus zur Schatzsuche auf den Spielplatz. Dort hat jedes Kind seine eigene Holztruhe gefunden, die wir danach bemalt und beklebt haben.“

Basteln an Kindertischen, nicht zwischen Kuchentellern

Vanita Beer hat sich einmal das Bastelzubehör von Sisimba ausgeliehen. „Sonst gibt‘s bei mir einen klassischen Geburtstag mit Kuchen essen, Schatzsuche und Basteln bei uns zu Hause. Letztes Mal hatte ich die Kindertische von Sisimba geliehen, das war super, weil wir mehr Platz zum Basteln hatten und das nicht zwischen den Kuchentellern machen mussten.“

Villingen-Schwenningen Kindergeburtstage werden immer mehr zum Event Das könnte Sie auch interessieren

Friedlinde Engessers Kinder sind inzwischen groß – aber auch sie hat die klassischen Geburtstage gefeiert und denkt, wenn es auch teilweise anstrengend war, gern an die Zeit zurück. „Lieblingskuchen backen, Tisch dekorieren, Spiele vorbereiten, die man am Tisch spielen kann, und dann ab nach draußen: Bobby-Car-Rennen, Straßenmalkreide, Regatta im Planschbecken mit gebastelten Schiffchen!“ Bei einem besonders großen Geburtstag habe sie jedoch festgestellt, dass das nicht nur ihr, sondern auch ihrem Sohn zu viel wurde. „Von da an war für ihn das Thema Kindergeburtstage erledigt – ich war froh! Wir luden nur noch wenige Kinder ein, mit denen wir viel einfacher planen konnten: Freibad, Reutemühle, Kino, Grillplatz!“

Kinder schwärmen noch heute von Geburtstagen

Mit ihrer Tochter habe sie gern gebastelt: Blumentöpfe bemalt und mit Serviettentechnik beklebt. „Riesenaufwand – aber einmal im Jahr hält man das aus“, sagt sie schmunzelnd. Und: „Oftmals meinte ich, dass viel Aufwand nötig wäre, um die Kinder glücklich zu machen, und setzte mich unnötig unter Druck! Im Nachhinein waren es oft die einfachen, lustigen Sachen, die den Kindern im Gedächtnis geblieben sind. Und doch war ich irgendwie froh, als die Zeit vorbei war, weil ich den Tag mit den vielen Kindern im Haus meist ziemlich anstrengend empfand.“ Doch die Kinder, die schwärmen noch heute von den Geburtstagen, und deshalb bilanziert Friedlinde Engesser: „Es hat sich aller Aufwand gelohnt – ich würde es wieder so machen!“

Ideen von Eltern