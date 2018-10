Wo vor kurzem noch tausende Touristen wuselten, kreiseln jetzt nur noch Baufahrzeuge: Die Bauarbeiten am Landungsplatz sind in vollem Gange. Der alte Pflasterbelag wurde bereits vollständig entfernt. Zurzeit werden Leitungsgräben gezogen und die Infrastruktur für die Eventversorgung und die Beleuchtung hergestellt, teilt die LGS GmbH, die von der Stadt mit der Bauplanung beauftragt wurde, auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Gleichzeitig werden demnächst Fundamente für die Lichtmasten gegossen.

Leitungen im Wurzelbereich

Im Vorfeld der Bauarbeiten hatte es viele Diskussion über den Erhalt der drei Kastanien an der Busschleife gegeben. Die ursprüngliche Planung sah vor, diese zu fällen. Dafür wurden drei Gründe aufgeführt: Mehr Freifläche im Süden, eine schlechte Vitalität der Bäume und nicht zugängliche verschiedenste Leitungen im Wurzelbereich – wobei durch SÜDKURIER-Recherchen bekannt wurde, dass die genaue Lage der Leitungen den Planern gar nicht bekannt war. Mittlerweile ist klar: Die drei Kastanien sollen stehen bleiben – und das, obwohl bei den jetzigen Arbeiten offenbar tatsächlich Leitungen im Wurzelbereich gefunden wurden. In einem Schreiben der LGS GmbH heißt es: "Die drei Kastanien können nach aktuellem Stand erhalten bleiben, die darunter liegenden Leitungen auf eine neue Trasse umgeschlossen." Und weiter: "Für die weiteren Bauarbeiten werden Baumquartiere hergestellt, um alle Bäume zu schützen."

Lärm und Staub bei Sanierung der Beete

Mit Lärm und Staub müssen Anwohner und Besucher der Uferpromenade vom heutigen Montag, 29. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober, rechnen. Dann nämlich werden die Pflanzbeete aus Beton umfassend saniert. "In den ersten Tagen der dreiwöchigen Sanierung werden die Tröge am Landungsplatz und auch an der westlichen Promenade gestrahlt und gereinigt. Dadurch kommt es zeitweise zu Beeinträchtigungen", teilt die LGS GmbH mit. An der westlichen Promenade wird dafür kurzfristig ein Bauzaun aufgestellt und mit Matten abgehängt, "damit die Belästigungen eingedämmt werden können". Die Promenade bleibt aber zu jeder Zeit begehbar.

Bänke werden nochmals gestrichen

Auch an der bereits fertiggestellten östlichen Promenade und am Mantelhafen wird es in den kommenden Wochen nochmals Arbeiten geben: Die neuen roten Bänke werden vom Hersteller neu gestrichen. "Sie waren noch nicht abgenommen worden und hatten vereinzelt Transportschäden", so die LGS GmbH. Zudem werden im Bereich der drei Pappeln am Mantelhafen rote Stahlstühle im Boden verankert.

