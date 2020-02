von Sabine Busse

Jeden Morgen rufen Kinder beim Gasthof Löwen in Leustetten an und bestellen bis zu 35 Mittagessen. „Das ist für mich eine echte Entlastung“, freut sich Schulleiterin Carmen Kindler. Die Vierklässler erfragen bei ihren Mitschülern, wer an dem Tag das Catering in Anspruch nehmen will. Anschließend geben sie telefonisch die Anzahl durch.

Drei Nachmittage Mittagessen und Betreuung

Die Grundschule in Lippertsreute hat 50 Schüler in zwei jahrgangübergreifenden Klassen und bietet seit Oktober eine erweiterte Nachmittagsbetreuung an. An drei Tagen in der Woche können die Schüler im Haus der katholischen Kirchengemeinde mittagessen und anschließend betreute Lernzeiten und ein Kursangebot nutzen. Der Tag endet um 16.30 Uhr – eine spürbare Entlastung für berufstägige Eltern, sagt Carmen Kindler. „Das Angebot wurde direkt gut angenommen. 70 Prozent der Schüler nehmen teil.“ Sie ist selbst Mutter und weiß, dass eine verlässliche Betreuung über Mittag auch im ländlichen Raum ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Schule ist.

Carmen Kindler, Schulleiterin: „Wir haben jetzt ein junges Team. Die beiden Lehrerinnen haben die Ganztagsstruktur bereits in ihrer Ausbildung kennengelernt.“ | Bild: Sabine Busse

Zuerst organisierte die neue Schulleiterin den Schwimmunterricht

Als Carmen Kindler im Juli 2018 die Leitung der Schule übernahm, machte sie gleich deutlich, dass sie den Standort weiterentwickeln möchte. Als Erstes organisierte sie den Schwimmunterricht. Im zweiwöchigen Wechsel fahren die beiden Klassen mit einem eigens organisierten Bus zur Schwimmhalle in Mühlhofen.

Zwei freie Stellen wurden mit jungen Lehrerinnen besetzt

Bevor die Schulleiterin das Thema erweiterte Nachmittagsbetreuung in Angriff nehmen konnte, galt es im vergangenen Jahr, ein neues Kollegium zu finden. Die beiden Stellen konnten mit jungen Lehrerinnen besetzt werden, die nun jeweils eine Klassenleitung übernommen haben. „Wir haben jetzt ein junges Team. Die beiden haben die Ganztagsstruktur bereits in ihrer Ausbildung kennengelernt“, freut sich Carmen Kindler.

Kinder essen derzeit noch im Pfarrheim

Nächste Hürde waren die Räumlichkeiten. Das Mittagessen im Pfarrheim einzunehmen, ist nur eine Übergangslösung. Das Schulgebäude in Lippertsreute verfügt zwar über genug Räume, aber die werden seit Jahren von Vereinen genutzt. „Wir haben hier kein Dorfgemeinschaftshaus und damit keine Ausweichmöglichkeiten.“ Also musste die Schulleiterin an diversen Stellen Überzeugungsarbeit leisten.

Der Schulstandort Lippertsreute Als Carmen Kindler im Juli 2018 die Leitung der Grundschule in Lippertsreute übernahm, ging eine Zeit der Unsicherheit zu Ende, wie es mit dem Standort weitergeht. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle und einem Mangel an Bewerbern leitete Wolfgang Panzner, Rektor der Burgbergschule, die Schule vier Jahre kommissarisch. In einem Jahr musste wegen der Erkrankung einer Lehrkraft zudem eine Klasse täglich nach Überlingen gefahren werden und die Schüler wurden auf Klassen der Burgbergschule aufgeteilt. Der Überlinger Gemeinderat hatte sich stets für den Erhalt des Standorts ausgesprochen. Dazu wurde im Sommer 2018 der Zuschnitt des Schulbezirks Lippertsreute und Deisendorf verändert und um Bambergen erweitert.

Landjugend und Musikverein machen Platz für Küche und Speiseraum

Mittlerweile steht fest, dass die katholische Landjugend und der Musikverein Harmonie sich neue Probe- und Versammlungsräume suchen. Anfang April beginnen die Umbauarbeiten im Untergeschoss, wo eine Küche eingebaut und ein Speiseraum sowie die Infrastruktur für die Digitalisierung der Schule eingerichtet wird. Der Träger, die Stadt Überlingen, setzt die Maßnahmen um. Auch für neue Taktzeiten der Schulbusse ist gesorgt, die sich nun an den Betreuungszeiten orientieren.

Bei der Freiarbeit kümmert sich Klassenlehrerin Laura Jaun um Schüler, die Fragen haben. Das Zeichen dafür ist das Schild auf ihrem Tisch, das sie bei Bedarf auf Rot drehen. | Bild: Sabine Busse

Schulleiterin plant Schülerkonferenz

Aber nicht nur die Rahmenbedingungen ändern sich gerade in der Grundschule. Carmen Kindler möchte mehr Mitbestimmung implementieren und eine Schülerkonferenz einrichten, in der die Kinder selber eine Schulordnung erarbeiten.

Neues Sozialprojekt mit Siebtklässlern der Gemeinschaftsschule Salem

In Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Salem ist gerade ein Sozialprojekt gestartet. Einmal in der Woche kommen Siebtklässler nach Lippertsreute und bringen sich als Lernpaten ein, begleiten die Grundschüler auf dem Weg zum Mittagessen und bereiten Spielangebote für den Nachmittag vor. Carmen Kindler hat noch mehr Ideen für die Zukunft und würde gern die sozialpädagogischen Angebote ausbauen. „Das Konzept ist flexibel und wir sammeln jetzt erst einmal Erfahrungen. Der erste Meilenstein ist schon geschafft!“