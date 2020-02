Frau Schmider, wie bereitet sich das Helios-Spital in Überlingen auf eine eventuelle Corona-Pandemie vor? Gibt es bereits Isolierzimmer?

Alle 86 Helios-Kliniken verfügen für die Behandlung von Patienten, die mit dem Covid-19 infiziert sind, über die hygienischen, medizinischen und baulichen Voraussetzungen entsprechend der Versorgungsstufe. Helios ist auf eine mögliche Pandemie vorbereitet und mit seinen Kliniken zudem in die Pandemiepläne der Länder eingebunden. Unser medizinisches und pflegerisches Personal ist nach einem Hygieneplan auf Grundlage der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eingewiesen. Von unseren Krankenhaushygienikern wurde außerdem in den letzten Wochen für die Versorgung von Patienten mit dem Verdacht auf Corona ein Schema für bestimmte interne Abläufe in unseren Kliniken entwickelt. Was das Helios-Spital Überlingen betrifft: Wir haben uns entsprechend vorbereitet, alle Mitarbeiter sind geschult und wir haben ein Isolierzimmer vorbereitet, das mit den entsprechenden Materialien (Schutzbrillen, Atemmasken, Schutzkittel und so weiter) ausgestattet ist. Die internen Abläufe sind klar geregelt, und in Abstimmung mit der KV-Notfallpraxis in unserem Haus haben wir ein Schema für die Aufnahme möglicher Corona-Patienten festgelegt.

Existiert ein Einsatzplan, der auch die anderen Kliniken mit einbezieht?

Wir haben einen eigenen Krankenhausplan für den Fall einer Pandemie, darüber hinaus sind wir sowohl in den Pandemieplan des Bodenseekreises als auch in den Landes-Pandemieplan mit eingebunden. Koordinierende Stelle ist das Gesundheitsamt.

Waren schon Menschen im Krankenhaus, die Angst hatten und sich testen lassen wollten?

Ja, wir hatten schon besorgte Patienten, die befürchteten, sich infiziert zu haben. Es war jedoch kein Patient dabei, dessen Anamnese und Prüfung der klinisch-epidemiologischen Kriterien einen begründeten Verdacht ergeben hat. Wir konnten die Personen wieder nach Hause schicken.

Ist das Helios mit genügend Arzneimittel, Sauerstoff und Desinfektionsmittel versorgt? Letzteres auch für Besucher des Spitals.

Ja, wir sind auf die Situation vorbereitet und verfügen über genügend Material.

Besteht die Annahme, dass es in Überlingen und der Region über Einzelfälle hinausgehen wird?

Diese Frage kann Ihnen eher ein Virologe beantworten – wahrscheinlich ist jedoch, dass mit der Anzahl der Risikogebiete auch die Anzahl begründeter Verdachtsfälle und damit auch infizierter Patienten steigen wird.

Was raten Sie Menschen, die Symptome bei sich vermuten und/oder aus einem betroffenen Gebiet kommen? Wie sollen sie sich verhalten?

Wer sich in einem der betroffenen Gebiete aufgehalten hat oder Kontakt zu einem Infizierten hatte, ist ein Patient mit einem begründeten Verdacht und sollte sich testen lassen, auch dann, wenn er keine Symptome zeigt. Bitte auf keinen Fall einfach unangemeldet in den Wartebereich einer Arztpraxis, einer Notaufnahme oder der Notfallpraxis kommen! Im Idealfall melden sich solche Patienten vorher bei ihrem Hausarzt oder bei der KV-Notfallpraxis, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Hier kann der Test ambulant erfolgen. Schwer erkrankte Patienten mit einem begründeten Corona-Verdacht müssen stationär behandelt werden, auch hier gilt, sich vorher unbedingt anzumelden.