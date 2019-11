von Eva Maria Vaassen

In erheblich alkoholisiertem Zustand überfiel ein 25-jähriger Mann aus dem Raum Überlingen vor einem halben Jahr früh-morgens in der Lippertsreuter Straße einen 37-jährigen Zeitungsausträger. Er schlug dem schwer behinderten Mann, der mit einem Dreirad unterwegs war, eine Bierflasche ins Gesicht und auf den Kopf und entriss ihm den Geldbeutel, in dem sich 430 Euro für eine am nächsten Tag geplante Reise befanden. Den verletzten und blutüberströmten Mann ließ er einfach liegen. Das Landgericht Konstanz hat den vielfach vorbestraften Täter jetzt wegen schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft und einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 6000 Euro verurteilt. Daneben wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Zuvor soll der 25-Jährige eineinhalb Jahre Haft im Gefängnis verbüßen. Die Verurteilung wird aber, sobald sie rechtskräftig ist, den Widerruf einiger Bewährungen nach sich ziehen. Damit wird sich die Haftdauer bis zum Wechsel in den Maßregelvollzug noch deutlich ausweiten.

Der 25-Jährige gab zunächst vor, sich nur bruchstückhaft an den Vorfall zu erinnern. Er sei nach einer durchzechten Nacht volltrunken gewesen, als er auf den 37-jährigen Zeitungsausträger getroffen sei und wisse nicht mehr, wie es zu der Tat gekommen sei. Leise nuschelnd erläuterte er seinen Werdegang. Seine Kindheit in Nordrhein-Westfalen sei „fröhlich“ gewesen. Andererseits sei er bereits im Kindesalter verhaltensauffällig gewesen. In der Pubertät habe er angefangen Alkohol und Drogen zu konsumieren. Es kam zu ersten Straftaten und Aufenthalten im Jugendstrafvollzug. Danach folgte ein jahrelanges Auf und Ab zwischen Sucht, Kriminalität und Therapieversuchen. Die letzte Therapie verschlug ihn an den Bodensee. Nach neun Monaten brach er sie ab und begann zu trinken. Rührselig und reumütig breitete er seine Geschichte über zwei Stunden aus.

Der Geschädigte berichtete, dass er dem Angeklagten gegen 6.15 Uhr begegnet sei. Er habe er sich nach dem Zeitungsaustragen mit seinem Dreirad auf dem Heimweg befunden. Weil der Akku leer gewesen sei, habe er schieben müssen. Der Angeklagte sei neben ihm her gefahren und habe ihn in ein Gespräch verwickelt. Dann sei er aufdringlich geworden und sei mit seinem Fahrrad Schlangenlinien gefahren. Er habe zu ihm gesagt, dass man nicht alkoholisiert Fahrrad fahren sollte. Plötzlich habe der 25-Jährige ihm die Bierflasche ins Gesicht geschleudert, wodurch eine fünf Zentimeter lange, blutende Risswunde erlitt. Danach habe er zwei Schläge gegen den Kopf bekommen. Da er wegen seiner Erkrankung eine Kopfoperation hinter sich hatte, sind Folgeschäden derzeit noch nicht absehbar. Auch habe es seit dem Vorfall bei ihm eine Wesensänderung gegeben. Er sei deutlich ängstlicher als zuvor.