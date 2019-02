Das italienisch-englische Kunstwort „Cittàslow“ für eine entschleunigte, authentische und lebenswerte Stadt wirkt etwas sperrig und gewöhnungsbedürftig. Die Gedanken, die hinter dem Konzept stehen, sind es im Grunde nicht. Denn die Bewegung steht für lokale Identität und regionales Bewusstsein, für ein Bekenntnis zu Land und Leuten, Bewahrung der Kultur, für einen schonenden Umgang mit Ressourcen und Umwelt sowie für ein ehrliches und individuelles Selbstverständnis. All das soll für Bürger und Gäste einer Kommune positiv erlebbar und spürbar werden. Zwar gehört Überlingen schon seit rund 15 Jahren zu dem kleinen Kreis der lebenswerten Städte, für den man sich erst qualifizieren muss, und die Stadt bezahlt für die Cittàslow-Mitgliedschaft jährlich einen Beitrag von 4000 Euro. Doch so richtig lebendig wurde diese Idee lange nicht.

Überlingen Initiative will Città-Slow-Geist mit Leben erfüllen Das könnte Sie auch interessieren

Neue Veranstaltungsreihe startet bei "Anza"

Dem guten Geist aus der Flasche helfen will daher seit knapp zwei Jahren ein engagierter Bürgerkreis um Mathilde Balser, Sibylla Kleffner, Norbert Meier und Ulf Janicke. Die erste Veranstaltungsreihe „Entdeckertouren“, die im Sommer 2018 das Bewusstsein einer Cittàslow aufzeigen sollte, war auf positive Resonanz bei ganz unterschiedlichen Interessen- und Zielgruppen gestoßen. Für die neue Serie, die am Donnerstag beginnt und pro Monat eine Veranstaltung vorsieht, hatten sich mehr Ideenlieferanten und interessierte Einrichtungen gemeldet, als die Organisatoren gedacht hatten. „Manche waren regelrecht enttäuscht, dass wir sie auf die nächste Reihe in der zweiten Jahreshälfte vertrösten mussten“, erzählt Norbert Meier.

Sie wollen den Geist von Cittàslow beleben: Mathilde Balser, Norbert Meier und Sibylla Kleffner laden zu neuen Entdeckungstouren in Überlingen ein. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Ein idealer Einstieg in die aktuelle Veranstaltungsreihe und ein beredtes Beispiel ist aus Sicht des Quartetts das Konzept der jungen Überlinger Schneiderin und Modedesignerin Annalisa Zaiß. Die heute 26-Jährige hatte auf dem Weg zum Abitur in Wald noch eher gezwungenermaßen ihre Ausbildung zur Schneiderin absolviert. Da sie wie der Vater eigentlich Zahnärztin werden wollte, folgte eine Lehre als Zahnarzthelferin in Überlingen. Dann aber holte sie die Lust an der kreativen Gestaltung und am Nähen doch ein.

Upcycling als Geschäftsmodell

Vor zweieinhalb Jahren eröffnete sie am Münsterplatz eine Änderungsschneiderei und entwickelte das Modelabel „Anza“. Sie bietet eine Auswahl fair gehandelter Kleider an und wirbt daneben für das sogenannte „Upcycling“ von aus der Mode gekommenen Kleidungsstücken. Beim Upcycling werden aus alten, nutzlos gewordenen Gegenständen oder Stoffen neue Teile gefertigt. Material und Werte zu vernichten, geht Annalisa Zaiß gegen den Strich: „Wenn man weiß, welcher Missbrauch teilweise mit dem Material aus den Altkleidercontainern getrieben wird, ist diese Verwertung besser“, sagt sie.

Bodenseekreis Secondhand: Die neue Lust an alter Kleidung Das könnte Sie auch interessieren

Mode mit kleinen Schönheitsfehlern

Die Strategie, Material und Werte zu erhalten, verfolgt die 26-Jährige auch bei einem anderen Standbein ihres Geschäfts. Annalisa Zaiß kooperiert mit verschiedenen Sportartikelherstellern, von denen sie nicht mehr verwertbare Rücksendungen bekommt, die kleine Mängel oder Schäden aufweisen. Die Designerin macht das Beste draus und bietet hochwertige Sportjacken, die einen Neupreis von nahezu 500 Euro haben, auch mal für 60 Euro an. „Man muss eben manchmal den Kopf einschalten“, sagt sie, „dann kann man wertvolle Ressourcen schonen“. Ihre Ideen ziehen Kreise, ihr Geschäftsmodell scheint anzukommen. Nach dem Umzug in die Christophstraße will sie im Verlauf des Jahres die zweite Mitarbeiterin einstellen, erzählt sie.

Konstanz Muss ich alle meine Kleidung fair einkaufen? Nein, sagt ein Konstanzer – aber weniger und bewusst Das könnte Sie auch interessieren

Gruppe plant Kooperationen mit Wirtschaftsverbänden

Einen Impuls für ihre Aktionen erhielt die Cittàslow-Gruppe von den Überlinger Geschäftsleuten. Die hätten beobachtet, dass ihre Angebote von Kunden aus dem Umland durchaus in Anspruch genommen würden. Dagegen schätzten die Einheimischen die vorhandenen Qualitäten oftmals gar nicht, lamentierten jedoch über leer stehende Läden. Ein ähnliches Problem habe auch das Überlinger Kino, erklärt Ulf Janicke. Seiner Ansicht nach würden viele Städte dieser Größe von so einem anspruchsvollen Programm träumen, doch wenn es nicht genutzt werde, gerate das Angebot in Gefahr.

Überlingen Città Slow will mit Aktionen Bewegung in Überlingen bekannter machen Das könnte Sie auch interessieren

Um den Menschen die Qualitäten der lokalen Angebote wieder ins Bewusstsein zu rücken, wolle die Cittàslow-Gruppe nun auch verstärkt mit dem Wirtschaftsverbund und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kooperieren. Mathilde Balser betont: „Wir wollen der Idee einen Schub geben. Im Grunde müssten die Institutionen und Verbände, Geschäfte und Erzeuger das Attribut aufgreifen und für sich nutzen.“ Dann könne die Marke „ein echtes Aushängeschild und ein Alleinstellungsmerkmal für Überlingen sein, auf das wir alle stolz sein können“.