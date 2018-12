von Eva-Maria Bast

Davon träumen wohl viele Frauen – zumindest viele romantisch veranlagte: Ein Heiratsantrag inmitten von einem Herz aus Rosenblättern und ein Mann, der auf die Knie sinkt, um um die Hand seiner Liebsten anzuhalten. In Überlingen wurde dieser Traum für Jessica Lombardo wahr. Ihr Freund Dennis Sutera hat die Überlinger Eisbahn in die Kulisse für ein romantisches Wintermärchen – mit wahrem Ausgang – verwandelt: Mithilfe einer gemeinsamen Freundin, Fieonna Pungg, bereitete der 24-Jährige alles vor und lockte seine Freundin zur Eisbahn.

Gemeinsam mit den Familien wolle man dort ein paar gemütliche Stunden verbringen, Glühwein trinken und Bratwurst essen, sagte er ihr. Als Jessica Lombardo dort ankam, bekam die 25-Jährige erst mal die Augen verbunden und wurde buchstäblich aufs Glatteis geführt – aber nur im eigentlichen, nicht im übertragenen Sinn: Denn was nun kam, war ernst. Sehr ernst. Da stand er, ihr Lebensgefährte, inmitten von einem Herz aus Rosen und Kerzen, einen Blumenstrauß in der Hand, ging vor ihr auf die Knie, überreichte ihr einen Verlobungsring und stellte die Frage aller Fragen. Dabei war er schrecklich aufgeregt: "Ich war am Anfang skeptisch, den Heiratsantrag so öffentlich zu machen", sagte er dem SÜDKURIER. "Da waren ja auch so viele Leute und man weiß nie zu 100 Prozent, ob sie auch ja sagt."

Wobei die beiden schon im vergangenen Sommer im Türkeiurlaub darüber gesprochen hatten zu heiraten. "Aber sie wollte ihre Familie dabeihaben, also habe ich gewartet", sagt er. Fast ein Jahr sind die beiden nun zusammen, am 28. Dezember 2017 haben sie sich auf der Überlinger Eisbahn kennengelernt. Daher war und ist die Eisbahn für das Paar auch einfach ein wichtiger Ort. Geahnt hat Jessica Lombardo dennoch nichts. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass er eine solche romantische Ader hat", sagt sie. "Ich war total überrascht und habe mich natürlich sehr darüber gefreut." Und als sie dann "Ja" sagte, da raunten die Umstehenden erst leiser und dann immer lauter: Sie hat Ja gesagt! Sie hat Ja gesagt! Sie hat Ja gesagt."