Für die Gewinner war es das erste Kennenlernen in den Räumen des SÜDKURIERS. Und das Treffen war ein verheißungsvoller Start für die kleine Gruppe, die am Sonntag, 14. Oktober, zusammen nach Lahr fährt. Mit 1000 Überlingern geht es zur dortigen Landesgartenschau, um die LGS-Fahne für Überlingen zu übernehmen. Der SÜDKURIER verloste sieben Mal zwei Karten – es waren die letzen, die es für eine Busreise zu ergattern gab.

Beim ersten Treffen der Gewinner wird klar – die Fahrt kann spaßig werden. "Darf ich einen Witz erzählen", fragt Marie-Lusie Pannenbecker. Schon legt die Rentnerin aus Überlingen los. Die Gruppe lacht herzhaft, Alfred Stopper legt mit einem eigenen Scherz nach. Stefanie Müller sagt mit einem Grinsen im Gesicht: "Wir brauchen wohl doch keinen Sekt im Bus."

Bild: Kares, Julian

Neben den Karten bekamen die Gewinner ein grünes LGS-Shirt, um sie als Überlinger in Lahr kenntlich zu machen. Sie stellen sich damit außerdem für ein Luftbild "Lebendiger Bodensee" auf. Ulrich Schnekenburger, der mit seiner Frau Helga zum Termin gekommen war, freut sich über den Gewinn: "Wir haben den SÜDKURIER seit wir verheiratet sind. 58 Jahre lang. Jetzt haben wir endlich etwas gewonnen." Was die beiden von der Landesgartenschau in Überlingen halten? "Wir waren dagegen, weil zum Beispiel Kakteen aus dem Stadtgarten entfernt werden", lässt Helga Schnekenburger wissen, ihr Mann ergänzt "doch wir sind Überlinger und fahren mit."

Dann ist das Ehepaar ein Teil der Überlinger Schar, allein 700 Menschen kommen mit Vereinen und Gruppen. Darunter die Schwerttanzkompanie, die Stadtkapelle, der Turnverein oder der Madrigalchor. Sie werden zum Programm beitragen und für die Landesgartenschau in ihrer Heimatstadt im Jahr 2020 werben. Für Gewinnerin Erika Weishaupt ist die Vergabe nach Überlingen ein Jackpot. Sie sei schon in einige Städten extra für die Landesgartenschau gereist. In zwei Jahren fällt ihre Anfahrt kurz an. Doch davor geht es für sie mit der spaßigen Gewinner-Gruppe nach Lahr, um die Fahne an ihren neuen Standort zu holen.

