Der Förderverein Yachtsport unter Niklaus Waser eröffnete am Samstag den Nachbau der historischen Kellerwerft. Wo bis vor einem Jahr noch eine hölzerne Bruchbude stand, werden künftig historische Boote flott gemacht. Das Dampfschiff „Gustav Prym“, bisher in Bodman vor Anker, wird als eines der ersten Schiffe hier ins Dock gelegt – der Verein hat es sich gekauft.

Bela Waldecker heißt der junge Mann, ein Bootsbauer. Er wird in der neu errichteten gläsernen Kellerwerft in nächster Zeit die Arbeit aufnehmen, alte historische Boote herrichten, damit die neue Werft an historischem Standort wieder ihrem