von Lothar Fritz

Ursula Heilemann konnte am vergangenen Samstag ihren 100. Geburtstag im Wohnstift Augustinum feiern. Dazu hatte Stiftsdirektor Tobias Heemann in den Theatersaal des Hauses eingeladen, wo sich viele Mitbewohner versammelten, um der rüstigen Seniorin persönlich zu gratulieren. Sie und ihr verstorbener Ehemann Dr. Harri Heilemann gehörten in den 70er Jahren zu den Mietern der ersten Stunde, bevor das Haus am Auerbuckel von einer anderen Trägerschaft auf das Augustinum überging.

Heemann hob in seiner Gratulation hervor, dass die Jubilarin das Leben im Augustinum stets genossen, an vielen Reisen teilgenommen und bei den Festen mitgefeiert habe. Er sagte ihr zu: „Ab heute sind Sie zu allen Kulturveranstaltungen eingeladen.“

Großes Interesse an Kultur

Oberbürgermeister Jan Zeitler kam direkt von einer Veranstaltung der Ärztegesellschaft, die im Kursaal stattfand, um ihr im Namen der Stadt zu gratulieren und ihr die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten zu überreichen. Er freute sich zu hören, dass sie noch Bridge spiele und großes Interesse an der Kultur zeige. Für Regine Wolf-Hauschild vom Stiftungsbeirat der Bewohner war die Jubilarin das lebende Gedächtnis des Augustinum. „Sie hat uns über viele Dinge aus der Geschichte des Augustinum berichten können“, sagte die Mitbewohnerin.

Am Universitätsklinikum lernte sie ihren Mann kennen

Ursula Heilemann wurde vor 100 Jahren in Leipzig geboren. Sie wuchs zusammen mit einem Bruder und einer Schwester auf. Ihr Vater betrieb ein Pelzwarengeschäft. Nach der Volksschule besuchte sie ein Privatgymnasium, wo sie 1938 das Abitur machte. Sie ließ sich am Universitätsklinikum zur medizinisch-technischen Assistentin ausbilden. Dabei lernte sie ihren Mann kennen, der zwölf Jahre älter als sie war. 1941 heirateten sie. Zu ihrem Bedauern blieb die Ehe kinderlos.

Nichten und Neffen kommen zum Geburtstag

Nachdem die Familie ein paar Mal ausgebombt wurde, empfand sie das Kriegsende trotz der schwierigen Nachkriegszeit als Erlösung. Zunächst blieben sie noch in der ehemaligen DDR, bevor sie nach Stuttgart umzogen, nicht zuletzt wegen der Nähe zu ihrer Schwester, die in Zürich wohnte. Von der Generation ihrer Nichten und Neffen nahmen einige an der Geburtstagsfeier teil.