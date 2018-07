von SK

Der Termin ist am Mittwoch, 3. Oktober. Wie die LGS GmbH mitteilte, haben sich schon einige Kinder angemeldet, die Teilnehmerzahl ist auf 40 beschränkt. Die Kinder und ihre Familien erfahren an dem Tag, wie aus einer Ufermauer aus Beton Wege werden können, warum ein naturnah gestaltetes Ufer so wichtig ist und warum es überhaupt Gartenschauen gibt. Anmeldung online, hinter diesem Link.

Die Sendung mit der Maus öffnet zum siebten Mal am Tag der deutschen Einheit bundesweit Türen für Kinder und Familien. Dazu schreibt der WDR in einem Pressetext: "Für die Teilnehmer heißt das bei freiem Eintritt, Lach- und Sachgeschichten live zu erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. Die Sendung mit der Maus wird über den Türöffner-Tag berichten, voraussichtlich am Sonntag, 8. Oktober, 9.30 Uhr (Das Erste) und 11:30 Uhr (KiKA) sowie online am 3. Oktober selbst. Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011."

