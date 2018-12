Im Judosportverein Überlingen trainiert seit mehr als 30 Jahren eine Gruppe unter der technischen Leitung von Renato Filippin (7. Dan Aikido, Aikikai Schweiz, St.Gallen) Aikido.

Mit dem Ziel, ein vielfältigeres Programm und jetzt neu auch für Kinder ein Aikidotraining mit altersgerechten Trainingszeiten in Überlingen zu ermöglichen und zur Förderung verwandter Sportarten und Bewegungskünste, hat sich die Gruppe dazu entschlossen, ab 1. Januar den Verein Aikido Schule Überlingen im Überlinger Haus der Vereine (Langgasse) mit eigenem Dojo zu starten.

Bei der konstituierenden Sitzung wurden die beiden Trainer Volker Epting und Stefan Brückmann aus Überlingen als 1. und 2. Vorstand sowie Christian Klaus als Kassenwart gewählt.

"Für uns ist das ein mutiger und zugleich bewusster Schritt in die Selbständigkeit, denn sowohl Investitionen in Matten und Mietsteigerung im „Haus der Vereine“ sind keine einfachen Startbedingungen", heißt es dazu in einem Pressebericht des Vereins.

Weiter teilt der Verein mit: "Unabhängig davon sehen wir jedoch langfristig einen großen Bedarf insbesondere in der Förderung der Beweglichkeit und Stressabbau durch die für jeden erlernbaren Formen der gewaltfreien Konfliktlösung im Aikido. Wir möchten den Weg fortsetzen, den der Begründer des Aikidos, Morihei Ueshiba, in Japan vor mehr als 80 Jahren in Richtung einer friedlichen Kampfkunst ohne Wettkampf einschlug und rund um den Globus verbreiten wollte."