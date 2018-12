von Julia Rieß

Überlingen – Wie kommt man in Überlingen voran, wenn man im Rollstuhl sitzt oder auf einen Rollator angewiesen ist? 23 junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahren waren aus ganz Baden nach Überlingen gekommen und hatten sich in der Jugendherberge einquartiert. Fünf Bildungstage für die Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) standen auf dem Programm.

Selbsterfahrung: Wie bewegt man sich im Rollstuhl in der Stadt?

Teil davon ist die Selbsterfahrung, im Rollstuhl zu sitzen. Dabei sammelten sie quasi nebenher Erkenntnisse über die Barrierefreiheit Überlingens. Erhard Goller ist Bildungsreferent der Diakonie Baden und leitete die Bildungstage. Blindenübungen oder die Erfahrungen im Rollstuhl sollen den jungen Leuten helfen, sich in die Situation der betroffenen Menschen zu versetzen – denn solche Menschen begleiten sie im Alltag als FSJler oder Bufdi. "Die Erfahrungen sind sehr intensiv, weil sich die Wahrnehmung verschiebt."

Die Teilnehmer selbst staunen, wie schnell man sich mit der neuen Situation im Rollstuhl arrangieren kann. Doch ebenso erstaunt sind sie, wie wenig die Umwelt und Infrastruktur an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern angepasst ist. Der 17-jährige Linus Adam fand die Tour im Rollstuhl zwar "ganz ok", so lange eine Hilfsperson dabei ist. Allerdings sind Überlingens Straßen und Wege teilweise sehr eng und haben ein starkes Gefälle. Auch "extrem hohe Bordsteine und Pflastersteine" machen einem Rollstuhlfahrer das Leben schwer.

Überlingen Sebastian Dierig kümmert sich um Belange von Behinderten Das könnte Sie auch interessieren

Sebastian Dierig, Behindertenbeauftragter der Stadt, weiß, welche beiden Aspekte am meisten Probleme bereiten: "Zum einen, dass Überlingen am Hang liegt, was für Rollstuhlfahrer mühsam sein kann." Das Gefälle liegt teils bei über sechs Prozent, also über der Grenze, die für Rampen im öffentlichen Bereich vorgeschrieben ist und für Selbstfahrer empfohlen wird.

Zwei Probleme: viel Steigung, viel Kopfsteinpflaster

Bei Neubauten, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung, werden die vorgegebenen maximalen Steigungen mit Zwischenpodesten berücksichtigt. Das sei bei der Unterführung am Schilfweg der Fall. Der zweite Aspekt, so Dierig, sei, "dass die Innenstadt viel mit Kopfsteinpflaster gepflastert ist, das alles andere als barrierefrei ist. Ich habe Leute gehört, die gar nicht mehr auf den Münsterplatz gehen, weil es dort so katastrophal sein soll, oder die lieber am Landungsplatz in den Bus einsteigen als am ZOB, weil dort die Kopfsteinpflastersituation für sie unbequemer ist."

Sebastian Dierig, Behindertenbeauftragter der Stadt Überlingen: "Die Gesamtsituation der Barrierefreiheit in der Stadt ist geprägt von zwei Aspekten. Zum einen, dass Überlingen am Hang liegt, was für Rollstuhlfahrer mühsam sein kann. Zum anderen, dass die Innenstadt viel mit Kopfsteinpflaster gepflastert ist, das alles andere als barrierefrei ist." | Bild: Stefan Hilser

Man habe in den vergangenen Jahren darauf geachtet, dass das Pflaster eben und für Rollstuhlfahrer geeignet sei, sagt dazu die Stadtverwaltung: "Beispiele hierfür sind die Spitalgasse (am östlichen Rand) sowie die Promenade vom Mantelhafen bis zum Landungsplatz." Die Bordsteine wurden an vielen Stellen im Stadtgebiet bereits abgeschrägt, sodass ein Queren der Fahrbahn möglich ist. Und grundsätzlich, heißt es von der Pressestelle der Stadtverwaltung, seien im Innenstadtbereich die Bordsteine als Tiefborde mit einer Höhe von vier Zentimetern ausgeführt. "Sollte es weitere Stellen geben, die angepasst werden müssten, können diese gern der Abteilung Tiefbau gemeldet werden. Wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden, was des Öfteren schon passiert ist."

Stadtbusse eher Hürde denn Erleichterung

Einig sind sich Sebastian Dierig und die jungen Leute, dass die Stadtbusse eher eine Hürde als Erleichterung sind. "In den Stadtbus kommt man mit dem Rollstuhl ohne Hilfe nicht", sagt Linus Adam. Dabei werde der Stadtbusverkehr laut Dierig gerade von Rollatoren- oder Rollstuhlfahrern rege angenommen. Aber: "Da gibt es zum Teil Probleme mit der Höhe und dem noch nicht flächendeckenden Umbau von Bushaltestellen." Der Umbau wird laut Stadtverwaltung in den nächsten Jahren fortgesetzt; die stark frequentierten Bushaltestellen seien bereits mit einem Kassler-Bord, einem speziellen Busbordstein, ausgestattet.

Behindertenstellplätze fallen weg

Durch die Umgestaltung der Uferpromenade beim Mantelhafen mussten die Behindertenstellplätze an das Hotel "Ochsen" verlegt werden. Dass es nur noch drei statt vier Stellplätze sind, findet Sebastian Dierig nicht akzeptabel, zumal während des Weihnachtsmarktes auch noch der Behindertenstellplatz auf der Hofstatt wegfällt. "Gerade die beiden Stellplätze sind sehr begehrt. Das an der Hofstatt ist vorübergehend, aber beim 'Ochsen' sollte man noch einen weiteren ausweisen."

Überlingen Sehbehinderte Seniorin kritisiert Wegeführung beim "La Piazza" Das könnte Sie auch interessieren

Die Erfahrungen, die Dierig von Betroffenen sammelt, zeigen, dass im Bereich Barrierefreiheit noch Luft nach oben ist. Eine Bestandsaufnahme gebe es noch nicht: "Das systematisch anzugehen, ist auch eine größere Aufgabe für die Zukunft. Gerade der Münsterplatz ist ja ein Fass ohne Boden. Wenn man jetzt anfangen würde, ihn barrierefrei zu gestalten, hätten wir einiges zu tun und zu bezahlen." Dierig weiß, dass Geduld gefragt ist: "Man muss dranbleiben, damit sich in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren etwas verbessert." Als herben Rückschlag bezeichnet er, dass die Bushaltestelle am Landungsplatz erst nach 2020 umgestaltet wird.

Fazit nach Selbsttest: Man lernt Gesundheit wertzuschätzen

Schräge Bürgersteige, enge Gänge im Supermarkt, unerreichbare Ladenpassagen – was einem gesunden Menschen im Alltag gar nicht auffällt, wird im Rollstuhl zum Problem. Das lernten die 23 jungen Menschen, die den Selbstversuch wagten. Julia Berner, 17 Jahre, sagt: "Man lernt das, was man hat, mehr wertzuschätzen." Das habe eine anhaltende Wirkung, meint Erwan Jabin, 17: "Wenn man mal mit dem Rollstuhl gefahren ist, achtet man mehr darauf, wo es schwierige Stellen gibt."