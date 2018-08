Überlingen – Draußen herrschen tropische Temperaturen, drinnen im frisch aufgestellten Kulturpavillon am Kapuziner ist es dank Klimaanlage angenehm kühl. Hier wird zum Auftakt des Kleinkunstfestivals nur die Stimmung des überwiegend weiblichen Publikums angeheizt und darauf verstehen sich die drei Damen von "Sekt and the City" aus Köln bei ihrem dritten Auftritt in Überlingen vor allem dank ihrer musikalischen Einlagen. Das ideale Programm für einen feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied, wie ihn eine gut gelaunte Frauengruppe tatsächlich an diesem Abend feiert.

Stößchen! Die drei Damen von "Sekt and the City" (von links: Meike Gottschalk, Helena Marion Scholz und Ariane Baumgartner" finden immer einen Grund, sich etwas schön zu trinken. Bild: Sylvia Floetemeyer

Beziehungsstress, Karriereflaute, Klimakterium – es gibt so Vieles, was frau sich schöntrinken muss. So könnte man das Lebensmotto von Friseuse Lena (Helena Marion Scholz) und ihren Kundinnen / Freundinnen zusammenfassen. Letztere sind die erfolglose Schauspielerin Heike (Meike Gottschalk), die auf eine Rolle als Abba-Agnetha scharf ist, und die Möchtegern-Countrysängerin Kathi (Ariane Baumgartner). Und so sind "Sektchen" und "Stößchen" denn auch die wiederkehrenden Schlachtrufe ihres Programms "Frisch geföhnt und flach gelegt".

Die meisten Zuschauerinnen halten es bei den fetzigen Rhythmen nicht mehr auf den Stühlen aus, klatschen und tanzen mit. Bild: Sylvia Floetemeyer

Was die Texte angeht, mit denen sie ihre fetzigen Gesangseinlagen überbrücken, schadet ein bisschen Schöntrinken ebenfalls nichts: Die Gags über Möpse, Botox, Handy-Dating oder die sentimentalen Erinnerungen an eine Jugend mit "Bonanza" und Bandsalat sind nicht wirklich prickelnd, sondern leicht abgestanden. Kaum etwas, das man nicht schon mal gehört hätte. Und auch das darstellerische Talent hält sich bei den gesprochenen Szenen, die oft aufgesetzt wirken, in Grenzen. Da ist beim Amateurtheater des närrischen Frauenkaffees Überlingen teils größere Schauspielkunst zu bewundern.

Die Musik reißt's raus

Doch grandiose Gesangseinlagen reißen ihre Show heraus und das Publikum wortwörtlich von den Sitzen. Von Schlager über Disco und Rock bis hin zu Oper reicht ihr Repertoire, und den Superhits haben sie eigene, witzige Texte verpasst, die perfekt zu den Spielszenen passen. So wird aus "Born to be alive" die Friseusen-Hymne: "Ich mach sie alle schön".

Statt YMCA F-R-A-U

Ein erster bejubelter Höhepunkt ist Heike-Agnethas Interpretation von "The winner takes it all", bei der ihr die Freundinnen mittels Föhnwinden unter die Haare greifen. Hinreißend sind auch die Parodien von Mozart- und Puccini-Arien, statt "Nessun dorma" schmettern sie: "Ich kann nicht schlafen". Aus Tina Turners "Rolling on the river" machen sie die fetzige Übung: "Wir atmen in die Mitte", aus Aretha Franklins "Think" "Trink" und statt YMCA buchstabieren sie: F-R-A-U. Das Publikum klatscht mit, tanzt und jubelt. Das ist nicht nur Sekt, das ist Champagner.

