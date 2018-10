Überlingen – Seit fast 600 Tagen ist Sebastian Dierig nun im Amt. Als ehrenamtlich tätiger Behindertenbeauftragter in Überlingen legte er im Gemeinderat nun seinen ersten Bericht ab und zeigte auf, was es seiner Ansicht nach zu verbessern gibt und was schon verbessert wurde.

55 Termine

Dierig bezieht seinen Blick aus „unzähligen Telefonaten und Mails“, die ihn seit Amtsantritt im März 2017 erreichten. Außerdem aus 55 Terminen, die er in seiner Funktion, die offiziell Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung heißt, mittlerweile wahrgenommen hat. Er berichtete, dass er vor allem von älteren Menschen angesprochen werde. Manchmal seien die Übergänge fließend, weil Alter auch Behinderungen mit sich bringt, doch seien hierfür die Pflegeberater gefordert.

OB bescheinigt ihm Hartnäckigkeit

Dierig gab sich vor dem Gremium bescheiden und meinte, dass in Richtung behindertengerechteres Überlingen nun „der erste Schritt getan ist“. Oberbürgermeister Jan Zeitler bezeichnete seinen Bericht „bärenstark“ und versicherte, dass Dierig in den bislang neun Gesprächen mit ihm „sehr hartnäckig“ gewesen sei. Gemeinderat Oswald Burger bilanzierte, dass „alleine seine Präsenz in den Gremien immer wieder auf die Thematik aufmerksam macht“.

Zehn Themen und Aussagen von Sebastian Dierig:

Umgestaltung von Promenade und Landungsplatz: Nach der Diskussion über die Pflasterung an der östlichen Promenade hofft Dierig für den zweiten Bauabschnitt am Landungsplatz nun, „dass es besser wird“. Sprich, rollstuhlgerechter. Ferienbetreuung für behinderte Kinder: Das war bislang nicht möglich, Dierig setzt sich dafür ein, dass es möglich wird. Eine erste Lösung sei nach Gesprächen mit der Stadt in Sicht, „ich sage aber, da geht noch mehr“. Ein ­Elternabend zur Bedarfsermittlung ist geplant. Rollstuhlgerechte Toiletten auf dem Landungsplatz: Nach Dierigs Beobachtung wurden sie vollgestellt mit Putzzeug. „Das ist aber keine Abstellkammer“ Gehwege in der Altstadt: „Sie sind teilweise zu schmal.“ Die Besonderheiten einer Altstadt seien ihm bewusst, so Dierig. „Trotzdem sollten wir in der Zukunft hier mal über eine Lösung nachdenken.“ Behindertenparkplätze seien oft belegt von Autofahrern, die sich nur von jemandem einen Behindertenausweis ausgeliehen haben. Teilweise seien die Parkplätze nicht richtig beschildert, was auf Dierigs Drängen hin an der Hofstatt und auf dem Münsterplatz schon mit deutlicheren Markierungen verbessert worden sei. Omnibusverkehr: Nach der Anschaffung eines neuen Busses eines örtlichen Unternehmers habe es Beschwerde bei ihm gehagelt. Der Bus sei nun zwar barrierefrei, die Sitze stünden aber so eng aneinander, dass Menschen mit Krücken nicht mehr durch die Reihen laufen könnten. Bau des neuen Sportzentrums: Dierig bringt sich ein bei Fragen, wie Duschen gestaltet werden. „Das sind oft Kleinigkeiten. Aber jeder, der mal gebaut hat, weiß, wie kompliziert es wird, wenn besondere Bedürfnisse betroffen sind.“ Barrierefreies Einkaufen: In Kooperation mit dem Wirtschaftsverbund plane er eine Handreichung für Ladeninhaber und Gastronomen: „Mit einfacheren Handgriffen lässt sich mancher Laden auf Vordermann bringen.“ Wahllokale: Spätestens für die Kommunalwahlen 2019 will sich Dierig dafür einsetzen, dass alle Wahllokale in der Stadt barrierefrei sind. Individuelle Wünsche betreffen die Suche nach Wohnungen und den Kontakt mit anderen Menschen. Dierig: „Das ist das Komplizierteste. Aber gerade wenn das nicht gewährleistet ist, kann ich am Leben in der Gesellschaft nicht teilhaben.“



Zur Person

Sebastian Dierig wurde 1990 mit dem Goldenhar-Syndrom geboren. Er absolvierte eine Ausbildung als Technischer Zeichner und arbeitet als Assistent in der Geschäftsleitung des Unternehmens seines Vaters tätig, der Glasgestaltung Dierig. Im Februar 2017 wurde er vom Gemeinderat zum Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung gewählt. Das vom belgischen Mediziner Maurice Goldenhar erstmals beschriebene Syndrom ist gekennzeichnet durch einseitige Spaltenbildungen im Gesichts- und Nackenbereich.

