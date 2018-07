von Lothar Fritz

Überlingen – Was vor einem Jahr seinen Anfang nahm, wurde in diesem Jahr bei der zweiten Schwedenprozession weitergeführt – mit einem deutlichen Schritt zur Ökumene. Katholische und evangelische Christen erfüllten gemeinsam das Gelöbnis von 1634, das ja als Dankprozession für die Rettung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg vor einem Angriff protestantischer Gruppen geleistet wird.

Auch die unbequemen Wahrheiten sagen

Beim Gottesdienst im Münster gab es erstmals eine Dialogpredigt zum Markus-Evangelium mit dem Jesus-Wort „Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat“. Der Neupriester Vikar Julian Donner und Dekanin Regine Klusmann von der evangelischen Kirchengemeinde predigten aufeinander abgestimmt: „Menschen werden in Schubladen gesteckt, aus denen sie schwer wieder herauskommen, was zu Krieg und Zerstörung führt. Nur wenn Menschen sich die Hand zur Versöhnung reichen und Freundschaft Hass besiegt, wirkt der Geist Gottes“, sagte Vikar Donner. Auch Jesus sei von den Nazarenern in die Schublade gesteckt worden, erwiderte Dekanin Klusmann. Sie ist überzeugt, dass wirkliche Versöhnung nur funktioniert, wenn man einander auch die unbequemen Wahrheiten sagen kann. „Unser unterschiedlicher Glaube baut doch auf demselben Grund. Wir müssen nicht exakt das Gleiche glauben. Unsere Verschiedenheit bereichert uns und diese Stadt“, sagte Dekanin Klusmann.

Zusammen mit Vikar Donner und Diakon Matthias Hoppe ging Regine Klusmann unter dem Tragehimmel den Prozessionsweg zu den sechs Stationen innerhalb der Kernstadt. Für die Stationen am Franziskanertor und am Friedhof hatte die Dekanin die Gebete neu und gegenwartsbezogen formuliert und auch die Lieder passend zu den Gebetstexten verändert. Vom Münstermesner Markus Korn war Vikar Donner bestens auf den Prozessionsweg vorbereitet worden.

Ur-katholisch: Julian Donner bei der Prozession mit Monstranz. | Bild: Kleinstück, Holger

Beeindruckt vom Zug mit den vielen Trachten

Zahlreiche Überlinger und Feriengäste säumten die Hofstatt und den Platz vor dem Archiv, wo die Schwerttanzkompanie unter der Leitung von Fridolin Zugmantel zuerst vor der „weltlichen Obrigkeit“ von Oberbürgermeister und Gemeinderat und danach vor der „geistlichen Obrigkeit“ den traditionellen Schwerttanz aufführte. Für den Neupriester Julian Donner drückt das alte Gelübde der Stadt die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit und Frieden und auch den Gedanken des Zusammenhalts von Gesellschaft und Kirche aus. Von dem farbenträchtigen Zug mit den vielen Trachten, der Stadtkapelle in ihren historischen Uniformen und der Schwerttanzkompanie war er beeindruckt. Die lauten Böllerschüsse würden zwar an Krieg erinnern, jedoch werde mit dem Segen für die Gläubigen ein Zeichen des Friedens gesetzt.

"Wir müssen nicht exakt das Gleiche glauben. Unsere Verschiedenheit bereichert uns und diese Stadt“, sagte Dekanin Klusmann. | Bild: privat

Abschied von Pfarrer Berger Bei einem Empfang im Anschluss an Schwedenprozessin und Schwertletanz stellte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Johannes Krüger fest, dass man die Chance genutzt habe, gelebte Ökumene zu erfahren. Für den Sonntag, 22. Juli, kündigte Krüger die Verabschiedung von Pfarrer Karl-Heinz Berger an. Im Hauptgottesdienst um 10.30 Uhr werden Dekan Peter Nicola und Mitzelebranten den vorzeitig in den Ruhestand getretenen Priester verabschieden. Die Münsterpfarrei wird nach dem Gottesdienst zu einem Stehempfang am Nordportal beim Wocheler-Denkmal einladen, wo man sich auch individuell von Pfarrer Berger verabschieden kann. Bis zur Neubesetzung der vakanten Stelle werden die Hersberger Pallotiner-Patres wie bisher schon aushelfen. Krüger nutzte die Gelegenheit beim Empfang im Pfarrzentrum, sich im Namen der Pfarrgemeinde für die jahrzehntelange Arbeit von Mesner Adolf Wolfensperger zu bedanken. (lf)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein