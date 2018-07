von vonMartina Wolters

Überlingen – Die Prüfungen sind vorbei, die meisten Abschlusszeugnisse schon in der Tasche. Für viele Jugendliche und deren Familien steht nun die Herausforderung an, Begabungen und Interessen der Abgänger auszuloten und Berufsziele zu stecken. Der Dschungel aus Studien- und Ausbildungs- Alternativen kann gepaart mit Leistungsdruck schnell zu Orientierungslosigkeit führen. Studien- und Berufseignungstests sind nicht immer aussagekräftig.

Das sogenannte Best-Training zur Berufs -und Studienorientierung soll da Abhilfe schaffen. Gymnasiastinnen der Constantin-Vanotti-Schule nahmen nun an den Best-Workshops mit Gerd Strobel von der Zentralen Studienberatung der Universität Konstanz im Schulgebäude teil. Offen erzählten sie von ihren Wünschen und Ängsten und davon, was ihnen der Trainingsworkshop bringt.

Schülerin Hannah Norford: "Ich orientiere mich gerne auch an meinen Eltern, weil die einen anderen Blickwinkel haben. Sie kennen mich gut und können mir Stärken aufzeigen. Ich habe jetzt weniger Angst, die richtige Entscheidung zu treffen." | Bild: Martina Wolters

Jede Teilnehmerin findet am Anfang ihre Metapher zur persönlichen Berufsorientierung. Als „Sprung ins kalte Wasser“ beschreibt die 17-jährige Leonie Ruther die Situation, während ihre um ein Jahr ältere Freundin Hannah Norford von „Neuland sehen“ spricht. Mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen nehmen die jungen Frauen teil. Einige sind noch vollkommen unschlüssig, die anderen haben vage bis konkrete Vorstellungen davon, wie es nach dem Abi weitergehen soll.

Leonie Ruther zum Beispiel hat zwei konträre Studienwünsche. Sie möchte wissen, ob sie sich eher für das Studienfach Wirtschaft oder für Mediendesign eignet. Während des Seminars wird ihr klar, ihre Interessen liegen eindeutig mehr beim Umgehen mit Zahlen oder beim Auswerten von Statistiken.

Schülerin Leonie Ruther sagt: "Für mich war die Studienauswahl vor dem Training leicht beängstigend. Schließlich begibt man sich aus der gewohnten Komfortzone. Jetzt sehe ich das Ganze nicht mehr als so dramatisch an." | Bild: Martina Wolters

Hannah Norford hingegen wird in ihrer eher kreativen Studienrichtung bestätigt. Für sie sind auch die erhaltenen Websites über Studiengänge wichtig, um zu sehen: mit welchen Themenbereichen befasst sich welcher Studiengang genau. Johanna Majewski will Jura studieren. Praktika in einer Anwaltskanzlei und bei Gericht haben ihr bei der Wahl geholfen. Mit ihren bereits erkannten Talenten „Durchsetzungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit“ sieht sie sich im juristischen Bereich gut aufgehoben. Beim Best-Training erkundigt sie sich auch nach einem Plan B in Form von entsprechenden Ausbildungsangeboten. Mia-Sophie Neuland, mit 16 Jahren die Jüngste in der Runde, hat noch keine konkreten Berufswünsche, dafür aber eine Portion „Angst, später in einen Job zu kommen, der keinen Spaß macht und mich nicht erfüllt“.

Schülerin Mia-Sophie Neuland: "Ich finde es wichtig, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zu sehen, was ich für Fähigkeiten habe. Mir ist jetzt bewusst, dass es andere Berufswege gibt als Studium. Mit Freunden darüber zu reden ist für mich schwierig, weil die meisten schon wissen, dass sie studieren wollen." | Bild: Martina Wolters

Diese Art von Verunsicherung kennt Tobias Zweifel, Abteilungsleiter Wirtschaftsgymnasium, aus seiner zehnjährigen Lehrertätigkeit. „Zu wissen, wo es hingehen soll, ist motivationsfördernd“, findet er. Das am Gymnasium angebotene Orientierungsseminar soll Abhilfe schaffen und gleichzeitig eine Verbindung knüpfen zur Universität. Oberstudienrat Tobias Zweifel wie der Psychologe Gerd Strobel sehen sich als „Wegbereiter“. Mit ihnen gemeinsam können die Schülerinnen eigene Fähigkeiten, Ziele, Werte und Interessen herausfiltern. Zugleich bekommen die jungen Leute Informationen zu Ausbildungen und konkreten Studieninhalten sowie den passenden Perspektiven im jeweiligen Berufsfeld. „Im Austausch mit den anderen merken die Schüler, dass es nicht schlecht wäre, ein Praktikum zu machen zum Beispiel beim Onkel in der Firma oder einen Studientag zu besuchen.“ Auch ein Gespräch mit den Eltern kann laut Strobel hilfreich sein. Hannah gibt ihm Recht. „Die haben einen anderen Blickwinkel und kennen unsere Stärken.“

Wichtig ist, den Verantwortlichen aufzuzeigen, dass die Wege nicht immer gerade gehen müssen. Lehrerin Jeanette Bier liefert anschauliche Beispiele ihres eigenen Nachwuchses. „Eines meiner Kinder hat sich zunächst nur an den Freunden orientiert und Betriebswirtschaft studiert“, erzählt sie. Nach einem Praktikum sei der Sohn aber in die soziale Richtung geschwenkt und dort sehr zufrieden. „Es ist eine wichtige Entscheidung, aber es gibt Korrekturmöglichkeiten“, betont auch Zweifel. Aus dem „Sprung ins kalte Wasser" kann mit Hilfe eine neue Erfahrung werden, nämlich: „Ich kann feststellen, dass das Wasser erfrischend ist“, unterstreicht der Berufsberater.

Lehrer Tobias Zweifel: "Wenn sie mögliche Wege für später erkennen, ist bei den Schülern eine ganz andere Motivation spürbar. Zu wissen, wo es hingeht, ist einfach motivationsfördernd. Wir müssen den teils sehr jungen Schülern zugestehen, dass sie etwas ausprobieren und es eventuell korrigieren. Das entlastet sie." | Bild: Martina Wolters

Das Training Best steht für Berufs- und Studienorientierung. Es handelt es sich um ein zweitägiges Entscheidungs- und Zielfindungstraining für Schüler an den allgemeinbildenden und

beruflichen Gymnasien zum Thema Studien- und Berufsorientierung, wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mtiteilt. Das Training soll Schüler dazu befähigen, eine selbstgesteuerte, fundierte und den persönlichen Fähigkeiten und Interessen entsprechende Studien- und Berufswahl zu treffen. Das Tarining wurde von Wissenschaftlern an der Universität Konstanz entwickelt in Abstimmung

mit Studien- und Berufsberatern von Hochschulen und Arbeitsagenturen

sowie erfahrenen Lehrkräften. Organisiert werden die Trainings vom Best-Team im

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. (jub) Hilfreiche Links zu Studium und Beruf gibt es unter:

https://www.bw-best.de

https://www.hochschulkompass.de/home.html

https://berufenet.arbeitsagentur.de Selbsttest zur Studienorientierung: http://www.was-studiere-ich.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein